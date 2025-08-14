43歳・安田美沙子“風呂上がりのすっぴん”に反響「綺麗すぎ」「ほっそいなぁ」 夏休みの様子を報告
タレントの安田美沙子（43）が14日、自身のインスタグラムを更新し、風呂上がりのすっぴん顔を披露した。
【写真】43歳・安田美沙子“風呂上がりのすっぴん”
タンクトップでソフトクリームを楽しむ姿を公開し「一気に夏休み感」と近況報告。「京都の実家は寝に帰ってたくらいだったけど。。主人の実家、新潟では自然に癒されています。夜にカブトムシを捕まえに行ったり。。6ぴきも！よく行く温泉に行ったり、棚田にも！ライトアップもしてましたよー」と伝えた。
「今、自然と触れ合って子供たちが楽しい！という嬉しそうなその瞬間の顔を大事にしてあげたいと思うのです」と心境。そして、ハッシュタグで「#すっぴんしつれいします#風呂上がり#アイスうまうま」とつづった。
ファンからは「良き夏の思い出ですね」「綺麗すぎ」「ほっそいなぁ」など、多数の声が寄せられている。
