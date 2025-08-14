「日経225ミニ」手口情報（14日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限26万6650枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月14日の日経225ミニ期近（2025年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の26万6650枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 266650( 266650)
ソシエテジェネラル証券 137171( 137171)
SBI証券 103284( 46768)
バークレイズ証券 31559( 31559)
松井証券 29894( 29894)
サスケハナ・ホンコン 26478( 26478)
楽天証券 51131( 24517)
日産証券 13966( 13966)
JPモルガン証券 12569( 12569)
モルガンMUFG証券 9947( 8685)
野村証券 8625( 8525)
三菱UFJeスマート 12247( 7683)
BNPパリバ証券 5561( 5561)
ビーオブエー証券 5233( 5233)
マネックス証券 5094( 5094)
ゴールドマン証券 5135( 4941)
フィリップ証券 4337( 4337)
UBS証券 2917( 2917)
インタラクティブ証券 2425( 2425)
広田証券 2236( 2236)
みずほ証券 6( 0)
東海東京証券 6( 0)
◯2025年10月限（特別清算日：10月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 9188( 6188)
ソシエテジェネラル証券 6251( 4751)
フィリップ証券 496( 496)
マネックス証券 99( 99)
JPモルガン証券 92( 92)
バークレイズ証券 85( 85)
SBI証券 257( 75)
松井証券 52( 52)
楽天証券 186( 50)
三菱UFJeスマート 55( 45)
ドイツ証券 13( 13)
インタラクティブ証券 10( 10)
日産証券 4( 4)
ゴールドマン証券 4750( 0)
シティグループ証券 1250( 0)
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 275( 275)
フィリップ証券 132( 132)
ABNクリアリン証券 129( 129)
SBI証券 43( 23)
松井証券 16( 16)
三菱UFJeスマート 14( 10)
JPモルガン証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
楽天証券 12( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース