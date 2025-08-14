超ときめき♡宣伝部、結成10周年＆ニューシングル発売記念特番がエムオン!にて放送決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

4月に結成10周年を迎えた、超ときめき♡宣伝部の特番が、8月31日22時よりMUSIC ON! TV（エムオン!）にて放送される。

■新曲「ハートな胸の内♡」の作詞・作曲を手掛けた清竜人によるスペシャルコメントも！

4月に結成10周年を迎え、7月から全国ツアー『超ときめき♡宣伝部のきみのハートにロックオンTOUR 2025 ～10th Anniversary～』を開催。さらに、8月27日にニューシングル「ハートな胸の内♡/超最強」をリリースする超ときめき♡宣伝部。

番組では、新曲の魅力やMVの撮影秘話、結成10周年を迎えた今の心境など、メンバーのニューシングルに懸ける想いをたっぷりインタビュー。新曲「ハートな胸の内♡」の作詞・作曲を手掛けた清竜人によるスペシャルコメントにも注目だ。

■チーム対抗「超最強ハートバトル」の行方は!?

さらに、ハート型ボールを使った玉入れ対決や、“超最強にハート（好き）なもの”をひたすら答えるタイムアタックなど、チーム対抗の「超最強ハートバトル」に挑戦。果たして、勝利を掴むのはどちらのチームか!? 超ときめき♡宣伝部の魅力がぎゅっと詰まった、超最強な1時間をぜひチェックしよう。

なお、放送を記念して、期間中にスカパー！サービスでエムオン!単チャンネルを新規契約し、キャンペーンに応募すると、抽選で計3名に「メンバー直筆サイン入り集合チェキ」がプレゼントされる企画も実施中。詳細は番組サイトまで。

番組情報

『M-ON! SPECIAL「超ときめき♡宣伝部」 ～超最強ハートバトル～』

08/31（日）22:00～23:00

リリース情報

2025.08.27 ON SALE

SINGLE「ハートな胸の内♡/超最強」

