「TOPIX先物」手口情報（14日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限9913枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月14日のTOPIX先物期近（2025年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の9913枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 9913( 9913)
ソシエテジェネラル証券 6196( 6196)
バークレイズ証券 1950( 1950)
JPモルガン証券 1867( 1867)
ゴールドマン証券 1578( 1536)
ビーオブエー証券 1392( 1392)
シティグループ証券 570( 570)
モルガンMUFG証券 506( 506)
UBS証券 450( 450)
日産証券 236( 236)
野村証券 143( 143)
サスケハナ・ホンコン 108( 108)
BNPパリバ証券 102( 102)
HSBC証券 95( 95)
SBI証券 74( 52)
三菱UFJeスマート 55( 49)
みずほ証券 145( 45)
インタラクティブ証券 33( 33)
広田証券 31( 31)
松井証券 15( 15)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
日産証券 3( 3)
UBS証券 2( 2)
バークレイズ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース