「TOPIX先物」手口情報（14日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限2万7942枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月14日のTOPIX先物期近（2025年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万7942枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 27942( 27002)
ソシエテジェネラル証券 21654( 21158)
JPモルガン証券 6270( 3778)
ゴールドマン証券 5170( 3758)
バークレイズ証券 3580( 3512)
モルガンMUFG証券 2994( 2673)
ビーオブエー証券 2548( 2452)
シティグループ証券 6271( 2201)
サスケハナ・ホンコン 1561( 1561)
野村証券 2114( 1314)
みずほ証券 4186( 824)
日産証券 695( 695)
三菱UFJ証券 962( 462)
BNPパリバ証券 3767( 461)
SMBC日興証券 447( 398)
ドイツ証券 396( 396)
SBI証券 497( 393)
UBS証券 546( 346)
広田証券 296( 296)
インタラクティブ証券 219( 219)
HSBC証券 150( 0)
三菱UFJeスマート 36( 0)
大和証券 29( 0)
岡三証券 1( 0)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 570( 20)
ソシエテジェネラル証券 15( 15)
日産証券 11( 11)
シティグループ証券 1410( 10)
SBI証券 6( 6)
みずほ証券 1150( 0)
JPモルガン証券 900( 0)
BNPパリバ証券 850( 0)
三菱UFJ証券 500( 0)
HSBC証券 150( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース