　日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月14日のTOPIX先物期近（2025年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万7942枚だった。


◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　 27942(　 27002)
ソシエテジェネラル証券　　　 21654(　 21158)
JPモルガン証券　　　　　　　　6270(　　3778)
ゴールドマン証券　　　　　　　5170(　　3758)
バークレイズ証券　　　　　　　3580(　　3512)
モルガンMUFG証券　　　　　　　2994(　　2673)
ビーオブエー証券　　　　　　　2548(　　2452)
シティグループ証券　　　　　　6271(　　2201)
サスケハナ・ホンコン　　　　　1561(　　1561)
野村証券　　　　　　　　　　　2114(　　1314)
みずほ証券　　　　　　　　　　4186(　　 824)
日産証券　　　　　　　　　　　 695(　　 695)
三菱UFJ証券　　　　　 　　　　 962(　　 462)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　3767(　　 461)
SMBC日興証券　　　　　　　　　 447(　　 398)
ドイツ証券　　　　　　　　　　 396(　　 396)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 497(　　 393)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 546(　　 346)
広田証券　　　　　　　　　　　 296(　　 296)
インタラクティブ証券　　　　　 219(　　 219)
HSBC証券　　　　　　　　　　　 150(　　　 0)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　36(　　　 0)
大和証券　　　　　　　　　　　　29(　　　 0)
岡三証券　　　　　　　　　　　　 1(　　　 0)


◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 570(　　　20)
ソシエテジェネラル証券　　　　　15(　　　15)
日産証券　　　　　　　　　　　　11(　　　11)
シティグループ証券　　　　　　1410(　　　10)
SBI証券　　　　　　　 　　　　　 6(　　　 6)
みずほ証券　　　　　　　　　　1150(　　　 0)
JPモルガン証券　　　　　　　　 900(　　　 0)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 850(　　　 0)
三菱UFJ証券　　　　　 　　　　 500(　　　 0)
HSBC証券　　　　　　　　　　　 150(　　　 0)


※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース