　日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月14日の日経225先物期近（2025年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の8294枚だった。


◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　8294(　　8264)
ソシエテジェネラル証券　　　　4817(　　4817)
バークレイズ証券　　　　　　　 814(　　 814)
SBI証券　　　　　　　 　　　　2126(　　 774)
サスケハナ・ホンコン　　　　　 710(　　 710)
JPモルガン証券　　　　　　　　 602(　　 602)
ゴールドマン証券　　　　　　　 973(　　 509)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 493(　　 493)
日産証券　　　　　　　　　　　 471(　　 471)
ビーオブエー証券　　　　　　　 357(　　 357)
野村証券　　　　　　　　　　　 394(　　 348)
松井証券　　　　　　　　　　　 295(　　 295)
楽天証券　　　　　　　　　　　 533(　　 293)
モルガンMUFG証券　　　　　　　 287(　　 281)
インタラクティブ証券　　　　　 151(　　 151)
シティグループ証券　　　　　　 158(　　 150)
みずほ証券　　　　　　　　　　 101(　　 101)
三菱UFJeスマート　　　　　　　 110(　　　80)
三菱UFJ証券　　　　　 　　　　　57(　　　57)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　　56(　　　56)
山和証券　　　　　　　　　　　　56(　　　56)
ドイツ証券　　　　　　　　　　　 2(　　　 0)


◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　　 134(　　 134)
ソシエテジェネラル証券　　　　 155(　　 105)
日産証券　　　　　　　　　　　　98(　　　98)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 191(　　　59)
シティグループ証券　　　　　　　50(　　　50)
バークレイズ証券　　　　　　　　18(　　　18)
JPモルガン証券　　　　　　　　　14(　　　14)
松井証券　　　　　　　　　　　　13(　　　13)
フィリップ証券　　　　　　　　　12(　　　12)
楽天証券　　　　　　　　　　　　25(　　　11)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 6(　　　 4)
マネックス証券　　　　　　　　　 3(　　　 3)
光世証券　　　　　　　　　　　　 1(　　　 1)
ゴールドマン証券　　　　　　　　50(　　　 0)


※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

