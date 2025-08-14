「日経225先物」手口情報（14日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限8294枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月14日の日経225先物期近（2025年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の8294枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 8294( 8264)
ソシエテジェネラル証券 4817( 4817)
バークレイズ証券 814( 814)
SBI証券 2126( 774)
サスケハナ・ホンコン 710( 710)
JPモルガン証券 602( 602)
ゴールドマン証券 973( 509)
UBS証券 493( 493)
日産証券 471( 471)
ビーオブエー証券 357( 357)
野村証券 394( 348)
松井証券 295( 295)
楽天証券 533( 293)
モルガンMUFG証券 287( 281)
インタラクティブ証券 151( 151)
シティグループ証券 158( 150)
みずほ証券 101( 101)
三菱UFJeスマート 110( 80)
三菱UFJ証券 57( 57)
BNPパリバ証券 56( 56)
山和証券 56( 56)
ドイツ証券 2( 0)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 134( 134)
ソシエテジェネラル証券 155( 105)
日産証券 98( 98)
SBI証券 191( 59)
シティグループ証券 50( 50)
バークレイズ証券 18( 18)
JPモルガン証券 14( 14)
松井証券 13( 13)
フィリップ証券 12( 12)
楽天証券 25( 11)
三菱UFJeスマート 6( 4)
マネックス証券 3( 3)
光世証券 1( 1)
ゴールドマン証券 50( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース