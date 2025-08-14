「日経225先物」手口情報（14日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限3万1151枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月14日の日経225先物期近（2025年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の3万1151枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 31151( 28132)
ソシエテジェネラル証券 18548( 17089)
サスケハナ・ホンコン 5201( 5201)
バークレイズ証券 3547( 3292)
ゴールドマン証券 5476( 3283)
JPモルガン証券 3480( 2310)
みずほ証券 2786( 2052)
野村証券 6640( 1923)
モルガンMUFG証券 1983( 1905)
SBI証券 2685( 1810)
日産証券 1664( 1615)
大和証券 2919( 1507)
UBS証券 1001( 938)
ビーオブエー証券 1183( 831)
松井証券 612( 612)
BNPパリバ証券 805( 586)
三菱UFJ証券 608( 575)
インタラクティブ証券 534( 534)
楽天証券 693( 369)
SMBC日興証券 757( 341)
HSBC証券 800( 0)
シティグループ証券 505( 0)
三菱UFJeスマート 56( 0)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 1575( 425)
ABNクリアリン証券 1032( 132)
日産証券 105( 105)
SBI証券 135( 77)
楽天証券 62( 54)
JPモルガン証券 220( 20)
松井証券 20( 20)
バークレイズ証券 18( 18)
フィリップ証券 12( 12)
マネックス証券 7( 7)
インタラクティブ証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 13( 1)
光世証券 1( 1)
HSBC証券 800( 0)
シティグループ証券 625( 0)
みずほ証券 600( 0)
ゴールドマン証券 475( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース