白より黒より“ブラウン”！【しまむら】週7で着たい♡「ヘビロテトップス」

黒よりも柔らかでトレンド感もまとえるブラウン。今回は、おしゃれさんがヘビロテしている【しまむら】のブラウントップスに注目しました。晩夏にも使いやすいブラウンのアイテムは、これから洋服を買い足そうと考えている人にぴったり。今シーズンはブラウンを上手く取り入れて、コーデをアップデートしてみて。

甘さと大人っぽさを両立したフリルトップス

【しまむら】「シアーラッフルブラウス」\1,639（税込）

@renge_wearさんが「最近ヘビロテ中」と紹介しているトップス。贅沢にあしらわれたフリルと軽やかなフレアスリーブで、一点投入でコーデが華やぎそう。甘めのディテールですが、上品なブラウンなので大人も取り入れやすいはず。ほんのりと素肌が透けるシアー感や、デコルテがきれいに見えそうな美しいネックラインも垢抜けに一役買ってくれそうです。

ヴィンテージ感のある高見えロゴTシャツ

【しまむら】「TT*PENピグメントT」\1,419（税込）

色落ちしたような加工感やヴィンテージ感のあるロゴデザインで、お値段以上の価値を感じられそうなTシャツ。ほんのり辛口な雰囲気を漂わせ、大人コーデの格上げをサポート。オーバーサイズで、体型をカバーしながらこなれ見えも狙えます。タックアウトでゆるっと着こなしたり、フロントインでメリハリをつけてきれいめに仕上げるのも◎

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@renge_wear様、@marino12131様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M