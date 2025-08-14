公益財団法人日本バレーボール協会（JVA）が14日（木）、2025男子U21世界選手権大会に出場する選手12名を発表した。

本大会は、8月21日（木）から31日（日）にかけて中国の江門で開催される。出場24チームがA～Dの4つの組に分かれて予選ラウンドを行った後、各組上位4チームはラウンド16に、各組5位と6位のチームはプレーオフ（17－24位）に回る。その後は準々決勝から決勝、プレーオフを経てそれぞれの最終順位を決定する。

日本からは、フル代表入りも果たしているアウトサイドヒッター兼オポジットの川野琢磨や、セッターの竹松魁柊らが選出された。

日本はプールCに振り分けられており、8月21日（木）にU21男子ブラジル代表、22日（金）にU21男子ブルガリア代表、23日（土）にU21男子キューバ代表、25日に（月）U21男子コロンビア代表、26日（火）にU21男子チェコ代表との対戦が控えている。

■2025男子U21世界選手権大会 バレーボールU21男子日本代表メンバー

1.中村悠暉（中央大学1年／S）

2.川野琢磨（早稲田大学1年／OP・OH）

3.竹松魁柊（国士舘大学2年／S）

4.神粼優（中央大学1年／MB）

5.中上烈（早稲田大学1年／OP・OH）

6.山本快（筑波大学1年／OP）

7.山下彪（筑波大学3年／MB）※キャプテン

8.白野大稀（順天堂大学2年／OH）

9.小野駿太（早稲田大学2年／OH）

10.秋本悠月（中央大学2年／MB）

11.井坂太郎（愛知学院大学2年／OH）

12.谷本悦司（筑波大学1年／L）

