【目撃】車道に出て撮影・ゴミを放置 80万人が楽しんだ関門海峡花火大会で危険行為とマナー違反
関門海峡花火大会が13日夜に開かれました。主催者発表でおよそ80万人が訪れ、夜空に咲く大輪の花を楽しみました。ただ、その裏ではゴミのポイ捨てや、車道に出て花火を撮影する危険な行為も見られました。
九州と本州の間を彩った花火。西日本最大級の規模といわれる関門海峡花火大会が開かれました。北九州市の門司区側と、山口県の下関市側からそれぞれ打ち上げられた花火は、合わせて1万8000発です。
来場者はおよそ80万人。花火の迫力と美しさに多くの人が酔いしれました。
■訪れた人
「きれいだった。」
「めっちゃきれいだった。でっかい花火がヒュー、バンって。」
「近くで見られたのですごく迫力があって、めっちゃきれいでした。最後のラストスパートの花火がすごかったです。」
ただ、中には危険な行為をする人もいました。
■吉原美樹記者
「道路に出て、花火を撮っています。」
花火を撮影しようと道路脇にバイクや車を止め、車道に出てスマートフォンを構える人たち。危険である上に通行の妨げにもなっていました。
■警察
「駐車場に動かしてください。花火の観覧場所ではありません。動かしてください。」
警察の呼びかけで、ようやく立ち去りました。さらに、花火大会の終了後には。
■吉原記者
「多くの人で混雑する花火大会ですが、歩道を見ると、ゴミが散乱しています。」
会場内にゴミ箱が設置されているにもかかわらず、至る所にゴミが落ちていました。ゴミを捨てないよう注意書きがある場所にも落ちていました。
■吉原記者
「先ほど2人組がいたのですが、ゴミを置いて帰っていきました。」
置き忘れたのでしょうか、それとも。
花火大会終了からおよそ1時間後。会場では早くも、ボランティアがゴミを集めていました。
■ボランティア
「多いです。毎年のことだから。ゴミステーションがあるのですが、そこまで持って行くのが面倒くさいのでしょう。なくなってくれたら一番いいのですが。」
花火大会のあとには毎年、夜中や朝にゴミ拾いをしているといいます。
一夜明けた会場でも、地元住民などのボランティア、およそ30人が掃除をしていました。手元の袋はゴミでいっぱいです。
■ボランティア
「捨ててほしくない。」
「自分だけ手ぶらで帰ったら楽だとか、そういうのがなければですね。人がどう思うかと考えたら、捨てられなくなると思うのですが。」
多くの人の協力で、普段の街並みに戻っていきました。
ことしも多くの人が楽しんだ花火大会。終わったあとも、誰もが気持ちよく過ごせるよう一人一人がマナーを守り、ほかの人への思いやりを忘れないことが大切です。