関門海峡花火大会が13日夜に開かれました。主催者発表でおよそ80万人が訪れ、夜空に咲く大輪の花を楽しみました。ただ、その裏ではゴミのポイ捨てや、車道に出て花火を撮影する危険な行為も見られました。



九州と本州の間を彩った花火。西日本最大級の規模といわれる関門海峡花火大会が開かれました。北九州市の門司区側と、山口県の下関市側からそれぞれ打ち上げられた花火は、合わせて1万8000発です。





実行委員会によりますと、4日に横浜市で発生した花火大会での事故を受け、ことしは打ち上げ用の台船に作業員の安全を守るブースを初めて設置しました。また、打ち上げエリアと観客席の間に十分な距離を確保するなど安全策を徹底したということです。来場者はおよそ80万人。花火の迫力と美しさに多くの人が酔いしれました。■訪れた人「きれいだった。」「めっちゃきれいだった。でっかい花火がヒュー、バンって。」「近くで見られたのですごく迫力があって、めっちゃきれいでした。最後のラストスパートの花火がすごかったです。」

ただ、中には危険な行為をする人もいました。



■吉原美樹記者

「道路に出て、花火を撮っています。」



花火を撮影しようと道路脇にバイクや車を止め、車道に出てスマートフォンを構える人たち。危険である上に通行の妨げにもなっていました。

■警察

「駐車場に動かしてください。花火の観覧場所ではありません。動かしてください。」



警察の呼びかけで、ようやく立ち去りました。さらに、花火大会の終了後には。



■吉原記者

「多くの人で混雑する花火大会ですが、歩道を見ると、ゴミが散乱しています。」



会場内にゴミ箱が設置されているにもかかわらず、至る所にゴミが落ちていました。ゴミを捨てないよう注意書きがある場所にも落ちていました。

■吉原記者

「先ほど2人組がいたのですが、ゴミを置いて帰っていきました。」



置き忘れたのでしょうか、それとも。



花火大会終了からおよそ1時間後。会場では早くも、ボランティアがゴミを集めていました。



■ボランティア

「多いです。毎年のことだから。ゴミステーションがあるのですが、そこまで持って行くのが面倒くさいのでしょう。なくなってくれたら一番いいのですが。」



花火大会のあとには毎年、夜中や朝にゴミ拾いをしているといいます。

一夜明けた会場でも、地元住民などのボランティア、およそ30人が掃除をしていました。手元の袋はゴミでいっぱいです。



■ボランティア

「捨ててほしくない。」

「自分だけ手ぶらで帰ったら楽だとか、そういうのがなければですね。人がどう思うかと考えたら、捨てられなくなると思うのですが。」



多くの人の協力で、普段の街並みに戻っていきました。



ことしも多くの人が楽しんだ花火大会。終わったあとも、誰もが気持ちよく過ごせるよう一人一人がマナーを守り、ほかの人への思いやりを忘れないことが大切です。