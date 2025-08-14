北海道で活躍したラジオパーソナリティーの牧泰昌さんが12日に死去したことが14日、分かった。牧さんが冠番組を持つ北海道のラジオ局「STVラジオ」が公式サイトで発表した。享年73。



【写真】在りし日の牧泰昌さん 表情には力強い意志が

サイトでは「STVラジオ『牧やすまさ 路地裏のスピリッツ』のパーソナリティ 牧 泰昌さんが、かねてより病気療養中のところ、令和7年8月12日に逝去されました。（享年73）」と報告。「牧さんは、1979年『リクエスト大行進』から46年間に渡って、多くのリスナーの皆様に支持されながらパーソナリティとして活躍」とその半生を紹介した。



続けて「『言葉は陽だまりよりもあたたかい』をモットーとして、ラジオを愛し、共感し合える番組を届けていただきました。謹んで哀悼の意を表し、お知らせ申し上げます」と追悼した。



これまでの主な出演番組は以下の通り。



「リクエスト大行進」、「こちらヤンスタベスト100」、「ラジオスクランブル」、「アタックヤング」、「ホットスクランブル」、「夕やけジャーナル」、「スーパースクランブル」、「どさんこラジオ」、「情報アライブ」



（よろず～ニュース編集部）