

香川県観音寺市の雲辺寺山頂公園

香川県観音寺市の雲辺寺山頂公園は、真夏に雪遊びができるとあって親子連れでにぎわいました。

（篠原茉那リポート）

「空気がひんやりしていて見ているだけでも爽快感を感じます。中に入ってみます。痛い！ 雪の滝を浴びているみたいです。真夏に真冬を体験できます痛い」

高松市内より約10℃低く、真夏でも30℃を超えない、観音寺市の雲辺寺山頂公園。

雲辺寺ロープウェイを運営する四国ケーブルが、もともとスキー場だったこの場所の一角に、造雪機を使って1日に約10tの雪を降らせています。

（訪れた人は―）

「雪降っているところが楽しい」

「冷たい。ミストみたいなのが降ってきたらめっちゃ痛い」

「気温も快適なのでとても過ごしやすい」

「（眼鏡が）めっちゃくもったりしている（Q.見える？）あんまり見えない」

降ってくる雪を楽しみながら、雪だるまをつくっている子どもたちもたくさんいました！

（四国ケーブル 企画営業部／赤川大樹さん）

「暑い夏に冷たい雪を全身で浴びて、ちょっとでも涼を感じてもらえたら」

「真夏の雪遊び」はお盆期間の8月17日まで毎日、その後は23日と24日の土日に行われます。