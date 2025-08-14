首筋に浮かぶ血管まで…ATEEZ・ユンホ、主演映画『Back！Stage』スチール写真公開

ATEEZのユンホが主演を務める映画『Back！Stage』のスチール写真が公開された。

8月14日、『Back！Stage』の制作陣は映画公開に先立ち、青春のエネルギーを詰め込んだスチール写真を公開した。

公開された写真には、マイクを力強く握りしめ、ステージに没頭するギソク（演者ユンホ）の多様な姿が収められている。首筋の血管が浮き出るほど全力で歌う姿からは、彼の熱いエネルギーと情熱がそのまま伝わってくる。さらに、バンドメンバーと再び息の合ったパフォーマンスを見せる場面も加わり、本編への期待感をさらに高めている。

（写真＝CJ ENM）ユンホ

スクリーンデビュー作でありながら、ユンホはATEEZとして培った豊富なステージ経験を生かし、ギソク役を見事に体現したという。実際のライブのような迫力のあるパフォーマンスには、撮影現場のスタッフからも熱い拍手と感嘆の声が上がった。

（写真＝CJ ENM）ユンホ

こうした期待感の中、公開初日の18日にソウル・CGV龍山アイパークモールで行われる舞台挨拶のチケットは、発売直後に全席完売を記録した。これを受け、CGV永登浦（ヨンドゥンポ）で行われる第2弾舞台挨拶のチケット販売も追加で開始された。

（写真＝CJ ENM）ユンホ

ユンホはATEEZの2025年ワールドツアー『IN YOUR FANTASY』で世界各地を駆け巡る多忙なスケジュールの合間を縫い、スクリーンデビュー作への格別な愛情を胸に帰国。ペ・ジェヨン、イ・チャンウ、キム・ウノら共演俳優とともに舞台に立つ予定だ。

（写真＝CJ ENM）ユンホ

本作は、CJ ENMが企画から制作まで手掛け、全編をiPhone 16 Proで撮影したという点でも注目を集めている。数々のヒットOSTを制作してきたCJ ENMが、短編映画『Back！Stage』を通して既存の映画の枠を広げる新たな試みに挑んでおり、話題となっている。

また、ユンホが歌うサウンドトラックは、8月14日午後6時にApple Musicで世界単独公開され、18日午前9時からは各種音楽配信サイトでもリリースされる。

映画『Back！Stage』は、8月18日より韓国のCGV劇場で上映され、チケットはCGVのモバイルアプリおよび公式サイトにて購入可能だ。