カノックスター、娘顔出しの2ショット 家族でディズニー満喫「パパっぷりすごい」「可愛すぎ」
【モデルプレス＝2025/08/14】YouTuberのかの／カノックスターの妻が8月13日、自身のInstagramを更新。家族でのディズニーランド訪問の様子を公開した。
【写真】カノックスター「そっくり」と話題の娘との2ショット
カノックスターの妻は「ディズニー」とコメントし、東京ディズニーランドで娘と一緒に撮影した親子2ショットを披露した。赤いニット帽をかぶった可愛らしい娘を抱くカノックスターの優しい表情が印象的となっている。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎ」「癒しです」「びっくり」「かのくんのパパっぷりすごい」「最高です」といったコメントが寄せられている。
カノックスターは2024年5月25日の投稿で、1月に一般女性と結婚していたこと、第1子となる女児が誕生したことを報告していた。（modelpress編集部）
◆カノックスターの妻、娘の顔出し親子ショットを披露
