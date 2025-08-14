◇女子プロゴルフツアー ＮＥＣ軽井沢７２ プロアマ戦（１４日、長野・軽井沢７２Ｇ北Ｃ＝６６２５ヤード、パー７２）

ツアー２勝の金田久美子（スタンレー電気）がこの日、３６歳の誕生日を迎えた。「誕生日って特別な日だと思っていたけど、３６回もやったらどうでもよくなりました」と苦笑い。めでたい一日を、複雑な感情とともに過ごした。

「冗談で『オバさん、オバさん』って言っていたけど、けっこう本当に意識するフレーズになってきた。『年だもん』とか『年だからしょうがないよ』とか言われないように。自分でも言いたくないし、そのために普段からそういった生活をできるように、精進してまいります」と決意表明した。

食生活と体作り。よりよい自分を目指し、貪欲に新しい試みを取り入れている。数か月前からグルテンフリーを始めた。「朝起きて倦怠感がなくなった。朝起きてだるいのは、ずっと年のせいだと思っていたけど違った」と成果を実感している。

「できることはやってみようと。疲れを取ろう、体に負担をかけないようにしようって。今まであんまり考えたことなくて、アイスクリームばっかり食べていたけど」。最近は夢にパンとラーメンがよく登場するが「食べないストレスより、疲れが取れる方が楽」と言い切った。ラウンド中に愛用する５本指ソックスとの出会いもあった。「めっちゃいい。本当に足が疲れなくなった」と力説した。ヨガにも取り組むようになった。すべてはゴルフのためだ。

２００２年、当時最年少の１２歳でツアーの予選を突破した。２０年を超える歳月が流れた。天才ゴルファーと呼ばれた「キンクミ」のキャリアは、現在進行形だ。今年の誕生日の自分へのプレゼントは「もうそういうのもなくなっちゃった。稼いでもいないし。なんかなあ、って」

今季は明治安田レディスの１５位が最高で、これまでの獲得賞金は４２０万円にとどまっている。「たまには上位で頑張りたい。もうちょっと自分にワクワクできるように。辞めるまでにあと１回くらいは勝ちたい」。髪も切り、心機一転一打と向き合う。（高木 恵）