再生回数17万回を超えてたくさんの人に笑顔を届けているのは、Instagramアカウント『豆柴 豆千代くんち』に投稿された子犬の兄妹の姿。激しいバトルを繰り広げて遊んでいたわんちゃんたちの様子を飼い主さんが見に行ってみたところ、予想外の展開が待ち受けていたそう。この投稿を見た人からは、「可愛すぎて心臓止まりそう」「笑っちゃいましたｗ可愛すぎます！」といった声が寄せられることとなりました。

【動画：激しい喧嘩をする２匹の赤ちゃん犬→『終わったかな』と思った次の瞬間…予想もつかなかった『まさかの展開』】

激しいワンプロを繰り広げる子犬たち

ある日、豆柴の子犬・権三くんとちまきちゃんの飼い主さんは、ふたりがわんちゃん用ベッドの上で遊んでいるのを目撃したそう。ベッドの上で激しくじゃれ合う権三くんとちまきちゃんは、まるでリングで試合をしているかのようです。

飛びついては離れ、手に汗握るバトルを繰り広げる権三くんとちまきちゃん。楽しそうに遊ぶふたりを見て、飼い主さんは様子を見守ることに。

そしてその後、飼い主さんはまさかの展開を目撃することとなったのでした。

遊び疲れて寝落ちするふたり

ベッドの上で激しいじゃれ合いをしていた権三くんとちまきちゃん。飼い主さんがそんなふたりの様子を再び見に行ってみたところ…なんと、権三くんとちまきちゃんは仲良くベッドの上でお昼寝をしていたそう！

きっと、たくさん遊んで眠たくなってしまったのでしょう。権三くんの背中にちまきちゃんがピタリとお腹をくっつけて眠る姿に、思わず笑みがこぼれてしまいます。

その姿をカメラに収めるため飼い主さんが近くに寄っても、ふたりはぐっすりと眠って起きる気配はなかったそう。たくさん遊んで、たくさん眠って、健やかに成長中の権三くんとちまきちゃんなのでした。

仲良し3兄妹の姿にキュン♡

そんな仲良し兄妹の権三くんとちまきちゃんには、もうひとり兄妹がいるのだとか。それは、末っ子のルーカスくん。もちろんルーカスくんもふたりと同様、遊び盛りの元気な子犬。別の日には、3匹で魚のぬいぐるみを巡って戦いを繰り広げていたそう。

兄妹たちに負けじと、必死にぬいぐるみに食らいつく無邪気な姿にほっこりします。

そんな子犬たちの様子を見守っていると、ぬいぐるみを巡って戦いを続けるふたりから離れ、そっとその様子を見守る子もでてきたそう。一緒に産まれて、一緒に育ったわんちゃんたちですが、すでに個性が育っているようです。

そんな元気いっぱいな豆柴3兄妹がどんなわんちゃんに成長していくのか、目が離せません。

権三くんとちまきちゃんの可愛すぎる寝落ちの光景には、「ワンプロのあと寝落ちしちゃうの可愛い」「ふたり綺麗に揃って寝てますね」「リング内で全て完結してるｗ」とコメントが寄せられることに。

Instagramアカウント『豆柴 豆千代くんち』では、そんな元気いっぱいな豆柴家族たちの、賑やかで楽しい日常風景が綴られています。

権三くん、ちまきちゃん、ルーカスくん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「豆柴 豆千代くんち」さま（anicas）

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。