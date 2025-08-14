ラグビー日本代表のエディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（65、HC）は14日、オンライン会見を行った。

15日から代表合宿が始まり、パシフィック・ネーションズカップ（PNC）カナダ戦（30日、ユアスタ）に臨む。昨年は準優勝だったこの大会。ジョーンズHCは「超速ラグビーは確立できたとは思うけど、さらに発展させて勝てるラグビーを構築していくことがダーゲット」と目的を見定めた。

W杯4大会出場経験を持ち7月のウェールズ2連戦でも主将を務めたFLリーチ・マイケル（36）は今回不参加。指揮官は「リーチはずば抜けてベストな主将」と高く評価した上で「次世代のリーダーを育成していかないといけない。将来的には日本人（出身）の主将をつくらないといけない」とリーダーシップのある若手の出現に期待を込めた。現時点では決まっておらず、30日のカナダ戦メンバー登録時に発表する予定という。今回のメンバーの日本出身選手では、SO李承信（24＝神戸）やWTB長田智希（25＝埼玉）らが代表キャップ数上位でW杯出場経験もある。

また、戦術面では空中戦を重視。「日本はこれまでキックをあまり重要視してこなかった。“超速”を維持しながらどうキックを混ぜていくか」とPNCへ向けた強化ポイントを挙げた。