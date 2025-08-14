読売文学賞を受けた平野啓一郎の小説がミュージカルになった。

社会問題が題材の話題作を多く手がけ、近年は活躍の場を商業演劇の世界にも広げる瀬戸山美咲が脚本・演出を担った。

弁護士の城戸（浦井健治＝写真中央右）は、シングルマザーの里枝（ソニン）から、事故で亡くなった夫（小池徹平＝同中央左）の調査を依頼される。「谷口大祐」として生きていたが、遺影を見た兄の谷口恭一（上原理生）が「別人だ」と断言したためだ。城戸は、かつて現実の大祐の恋人だった美涼（濱田めぐみ）とともに謎の男・Ｘの正体を調べ始める。

城戸が探偵役となって謎を追うサスペンス色の強い原作を、瀬戸山は演劇的な引き出しを様々に使って巧みに舞台化した。実際には会えるはずもない城戸とＸをデュエットさせ、両者の心情を対比させたアイデアが秀逸だ。アンサンブルはダンスの延長線であるかのように机やイスなどの小道具をしなやかな動きで運び、回想と現実シーンの転換も違和感なく見せる。

黒沢明の名作映画が原作のミュージカル「生きる」でもコンビを組んだジェイソン・ハウランド（音楽）、高橋知伽江（歌詞）の楽曲も魅力的だ。洗練され、あか抜けたメロディーとリズムに、研ぎ澄まされたシンプルな日本語の詞がピタリとはまった。変拍子あり、音程が大きく上下する旋律ありと、難易度が高い曲も多かったが、浦井、小池をはじめメインキャストは的確に感情をのせて歌う。

相手を愛したがゆえに悲しみを抱く女性を演じた濱田、ソニン、知念里奈（城戸の妻役）がそれぞれ歌うバラードは、三者三様に切ない。特に、亡き夫との日々をいとおしそうに歌ったソニンの表情に引き込まれた。

うさんくさい裏社会のブローカーと、後悔を抱えたボクシングジム会長を演じ分けた鹿賀丈史が、外見は変えていないのに語り口のさじ加減でそれぞれを完全な別人として見せたのは、さすが。俗物的な悪役を演じた上原も、出番は短かったが物語の核心を感情豊かな歌とせりふで聞かせた上川一哉も、いい仕事をした。

他人になりすまし、何者かに身をやつす。俳優なら普段から仕事にしていることだが、立場や状況によって様々な顔を使い分けている自覚は誰にでもあるはず。意識して偽りの人格を演じてみると、それでも変わらない「本当の自分」は何かが見えてくる。そんな感覚に気づかせてくれた、奥深い作品だった。（森重達裕）

――１７日まで、池袋・東京建物ブリリアホール。２３〜２４日、広島文化学園ＨＢＧホール、３０〜３１日、愛知・東海市芸術劇場大ホール、９月６〜７日、福岡市民ホール大ホール、９月１２〜１５日、大阪・ＳｋｙシアターＭＢＳでも上演。