¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ËÜÈþµ®¡Ê£´£°¡Ë¤¬£±£´Æü¡¢£å¥¹¥Ý¡¼¥Ä¹âÅù³Ø¹»¡¡¥·¥Ö¥ä£å¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÆ£ËÜÈþµ®¡¡Ãæ±û¹âÅù³Ø±¡¡¡ÁêÃÌ°Ñ°÷Ä¹½¢Ç¤¼°¡×¤Ë½ÐÀÊ¡£¤³¤ÎÆü¡¢·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤¹¤ë¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦Æ»½Å¤µ¤æ¤ß¡Ê£³£¶¡Ë¤Ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ»½Å¤Ïº£Ç¯£±·î¡¢·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£¤³¤ÎÆü¡¢£Ú£å£ð£ð¡¡£Ô£ï£ë£ù£ï¤Ç¤Ï¡¢¥é¥¹¥È¸ø±é¤È¤Ê¤ë¡Ö£Ó£Á£Ù£Õ£Í£É£Î£Ç£Ì£Á£Î£Ä£Ï£Ì£Ì¡Á£Ó£Á£Í£Ó£Á£Ì£Á¡Á¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Æ»½Å¤ÈÆ±´ü¤Ë¤¢¤¿¤ëÆ£ËÜ¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤È¤Ë¤µ¤Ó¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜ¿Í¤¬·è¤á¤¿¤³¤È¡×¤È¸ÀµÚ¡£Æ»½Å¤Î¤³¤È¤òà¤·¤²¤µ¤óá¤È¸Æ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡Ö¤·¤²¤µ¤ó¤é¤·¤¤¡£¤º¤Ã¤È¤·¤²¤µ¤ó¤òÉÕ¤ÄÌ¤·¤Æ¡¢¥×¥í¤À¤Ê¤Ã¤Æ²þ¤á¤Æ»×¤¦¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Öº£¸å¤Î¤³¤È¤Ï¤Þ¤ÀÁ´Á³Ê¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤ï¤«¤é¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¢¤ì¤Ð¤´ÈÓ¤È¤«¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£