岐阜県本巣市の河川敷に女性の遺体を遺棄した疑いで、女性の知人とみられる54歳の男と、男と同居する35歳の女が逮捕されました。

逮捕されたのは、岐阜市大洞桐が丘の職業不詳・立花浩二容疑者54歳と、立花容疑者と同居する職業不詳の神原美希容疑者35歳です。

警察によりますと、2人は共謀して今月7日、岐阜県本巣市根尾越波を流れる川の右岸付近に、愛知県常滑市のパート従業員・立野恵子さん53歳の遺体を遺棄した疑いがもたれています。警察は、2人の認否を明らかにしていません。

被害者の立野さんと逮捕された立花容疑者は、以前からスマートフォンでやり取りしていたといい、警察は、何らかのトラブルで立花容疑者らが立野さんを殺害し、遺体を遺棄したとみて、岐阜中警察署に捜査本部を設置し、動機などを調べています。



死亡した立野さんは、今月6日午前2時ごろに自宅を出た後、行方が分からなくなり、その日の夜11時に、立野さんの夫（48）から愛知県警常滑署に行方不明届が出されていました。

立野さんは所有する軽乗用車で自宅を一人で出たとみられ、岐阜県警の警察官が、7日午前8時半ごろに岐阜市内の路上でその車を見つけました。



防犯カメラの映像などから捜索したところ、9日午後6時に遺体が見つかりました。



立野さんの遺体は、衣服を身に着けておらず、河川敷に横たわった状態で見つかり、腹部のあたりに傷があったということです。司法解剖の結果、死因は窒息で今月6日ごろに死亡したとみられています。

警察は、立花容疑者と神原容疑者が、河川から20メートルほどの高さがある道路から遺棄したとみています。



立花容疑者と神原容疑者はきょう午前、富山市内のホテル駐車場で一緒にいたところを逮捕されました。