柳原可奈子、沖縄旅行で長女＆次女と笑顔はじける親子3ショット カメラマンは夫「みんな笑顔で素敵」「笑ったお顔､ママにそっくり」
タレントの柳原可奈子（39）が、14日までに自身のインスタグラムを更新。家族で「沖縄旅行」へ行ったことを報告し、長女（5）、次女（2）との親子ショットなど、楽しげな旅の思い出ショットの数々を披露した。
【写真】「みんな笑顔で素敵」「笑ったお顔､ママにそっくり」夫が撮影した親子3ショット披露の柳原可奈子
12日の投稿では「沖縄旅行に行ってきたよ その1」と題し、飛行機でのエピソードを明かしていた柳原。次の13日の投稿では「その2」として、特に楽しみにしていたというプールでのエピソードを披露した。
「長女もswimboboとベストタイプの浮き輪（Amazonで購入 ストーリーズにものせました）を2つ重ねてみんなで一緒に遊べたよ〜」と明かし、プール遊びを満喫する様子をとらえた写真を複数枚アップ。なお、写真は夫が撮影したものだそうだ。「プールサイドでくつろぐ次女が私にそっくりで大笑い!!」したことも明かし、「とっても貴重な時間でした」と振り返った。
コメント欄には「楽しそう」「どれも最高」「どれもいい写真」「みんな笑顔で素敵です」「可愛い笑顔に癒されます」「長女ちゃんも次女ちゃんも笑ったお顔､ママにそっくり」などの声が寄せられている。
柳原は2019年に一般男性と結婚し、同年11月に第1子長女、22年11月に第2子次女を出産。長女は脳性まひであることを公表している。
