元プロ野球・細川亨氏の娘・細川愛倫、美くびれ際立つ涼しげショット「超可愛い笑顔です」「彼氏になります」「横顔がとても綺麗」
元プロ野球選手で今季はソフトバンクの2軍バッテリーコーチを務める細川亨氏（45）の娘でモデルの細川愛倫（21）が13日、自身のインスタグラムを更新。涼しげなオフショットを披露した。
【写真】「可愛い〜」美くびれ際立つ涼しげショットを披露した細川愛倫
愛倫は「家族でグランピング 宿の目の前に川があって、川に入ったり、弟とママとキャッチボールしたり、モルックやったり、カードゲームやったり、BBQしたり、スイカ割りしたり、たーくさん！いろんなことやったの!!久しぶりに家族と濃い時間過ごせて幸せだった」とつづり、美くびれが際立つ涼しげコーデのショットや、自然を楽しむ写真や動画を複数枚アップ。家族での充実した時間を満喫した様子がうかがえる。
この投稿にファンからは「愛倫ちゃんの横顔がとても綺麗だね」「可愛い〜」「その髪色もイメージ違って可愛い!!」「爽やかな、笑顔、超可愛い笑顔です」「細川愛倫さんの彼氏になります」などのコメントが寄せられている。
愛倫は2004年1月15日生まれ、福岡県出身。「IELTS6.0」「SDGs de 地方創生公認ファシリテーター」などの資格・免許を誇る。
