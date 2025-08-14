大地真央、おちゃめなお手製“目玉焼きアート”大量投稿に反響「全部可愛い」「クリエイティブですね」「面白すぎます」
俳優の大地真央（69）が13日、自身のインスタグラムを更新。ケチャップで描いた遊び心あふれる“目玉焼きオリジナルアート”を10枚公開した。
【写真】「面白すぎます」大地真央お手製のおちゃめな“目玉焼きアート”
「残暑お見舞い申し上げます」とあいさつし、メガネをかけた顔や動物モチーフ、漫画風の表情など、多彩な“目玉焼きアート”を披露。ケチャップの線で表情やアクセサリーを描き、黄身と白身をパーツとして活かしたユニークなデザインに仕上げている。
全10枚の写真（作品）には「暑すぎるぅ」「暑いと思うから暑い 涼しいと思えば…無理！」「うわ〜雷落ちたー」「昔カエルだったんです」などと、それぞれキャプションが振られており、見た目だけでなく文章でも楽しませた。
このユニークな投稿 に、フォロワーからは「全部可愛い」「目玉焼きの猛暑限定シリーズは面白すぎます」「クリエイティブですね」「そう言うとこが好き」「暑さは笑いで吹き飛ばします 楽しかった〜」といった声が相次いでいる。
