川口葵＆夫・武尊、夫婦で初お仕事を2ショット添えて報告「やっとツーショット見れた」「お似合いだなぁ」
格闘家・武尊（34）の妻で俳優の川口葵（26）が14日、自身のインスタグラムを更新。結婚発表後、初めて夫婦で共演したことを報告し、夫婦ショットを披露した。
【写真】「お似合いだなぁ」川口葵＆夫・武尊、夫婦で初仕事ショット
川口は「今日は2人で一緒に初お仕事」とつづり、夫婦で並びピースポーズをした2ショットをアップ。武尊もストーリーズで「今日はこの人と一緒です」と動画でほほ笑ましい夫婦の姿を公開している。
和やかな雰囲気の2人にファンからは「お似合いだなぁ」「微笑ましいお2人」「やっとツーショット見れた」などと反響が集まっていた。
2人は7月29日に双方のSNSを通じて結婚したことを報告した。
【写真】「お似合いだなぁ」川口葵＆夫・武尊、夫婦で初仕事ショット
川口は「今日は2人で一緒に初お仕事」とつづり、夫婦で並びピースポーズをした2ショットをアップ。武尊もストーリーズで「今日はこの人と一緒です」と動画でほほ笑ましい夫婦の姿を公開している。
和やかな雰囲気の2人にファンからは「お似合いだなぁ」「微笑ましいお2人」「やっとツーショット見れた」などと反響が集まっていた。
2人は7月29日に双方のSNSを通じて結婚したことを報告した。