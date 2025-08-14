世界を股にかけるみやぞんが、静岡で今注目のスポットを調査。そこには驚きの世界と夏休みに家族で楽しめる“お得な情報”がいっぱい。



一体どんな世界が飛び出すのか！？夏休み特別企画「みやぞんが行く！静岡の注目ゾーン！！」。



今回は…「県民でもわざわざ泊まりに行きたい静岡の極上ビジネスホテル」。



きのう13日は、静岡駅から徒歩10分の場所にありながら、1人6250円から天然温泉が入り放題で、極上の朝食バイキングや夕食のオリジナルカレーまで無料で楽しめる、「ホテルオーレイン」へ。





（澤井 志帆 キャスター）「どうですか」（みやぞん）「いやあもう人生のゴールだね。もちもちしてしっとりしている」「うまい。全然絶対無料じゃない」そのお得さから徒歩圏内に住んでいても泊りに来る人が。（ホテルオーレ イン 宿泊課 藤浪 彩乃さん）「リピーター様ですと、1週間に１回はお越しになるイメージで」そのコスパの高さに世界のホテルを知り尽くすみやぞんも…。（みやぞん）「もう意味分かりませんよ」しかし、静岡には、他にもわざわざ泊りに行きたいビジネスホテルが。（澤井 志帆 キャスター）「さあおすすめしたいホテルもう一つあります。それがこちら。私たちの後ろにあります『くれたけインプレミアム静岡アネックス』」（みやぞん）「なるほどねえ」（澤井 志帆 キャスター）「2022年にオープンしたばかりの、まだ比較的新しいホテルです」（みやぞん）「名前は有名じゃない？」（みやぞん）「もう3年くらいでかなり広まっていますけどね」（澤井 志帆 キャスター）「いきましょうか、さっそく」（みやぞん）「いきましょうか」やってきたのは静岡駅から徒歩10分の「くれたけインプレミアム静岡アネックス」。静岡の割烹料理店から始まり、いまや日本だけでなく世界も含め約50店舗を展開するなど、今、勢いに乗るホテルチェーンです。中でもこのホテルは、新幹線のすぐ横に建つ立地から、 多いときには約2分に1本通過する新幹線を、ゆったり眺められる部屋もあり、鉄道ファンや子どもたちに大人気なのです。（澤井 志帆 キャスター）「こちらのホテルのすごいところ、まずは一つ目はこちらです」（みやぞん）「なんだこれ？カードをフロントまでお持ちください。アメニティ！？」（澤井 志帆 キャスター）「そうです」（みやぞん）「氷枕ってなに！？」（澤井 志帆 キャスター）「ちょっと体調悪くなった時に」（みやぞん）「そういったときの枕か」（澤井 志帆 キャスター）「それもいいし、暑い時に…」（みやぞん）「これにしよ。氷まくらって気にならない？高反発もいっとこうか」このホテルでは、6種類の枕からキッズ用品まで幅広いアメニティが用意されていて、この貸出品のカードをフロントに持っていくと無料で借りることができます。（みやぞん）「氷枕これのことか」（澤井 志帆 キャスター）「氷枕これでした」（みやぞん）「これ訳ありのときに使うやつだね。ひんやりした枕のことかと思ったの。これか」アメニティはこれだけでなく、さらに奥へ進むと。（みやぞん）「塩あるよ」（澤井 志帆 キャスター）「バスソルト」（みやぞん）「バスソルトめちゃくちゃいいじゃん。すご～い！これ初めて見たかも」（澤井 志帆 キャスター）「氷的クール！？いまピッタリ…冷え冷え」（みやぞん）「これもだよ」（澤井 志帆 キャスター）「三拍子そろいました」（澤井 志帆 キャスター）「手ぶらで来られますね」（みやぞん）「いいね。手ぶらで来て、ここで両手ふさがるっていうね」そして、このホテルにも大浴場があり、旅の疲れをゆっくり癒すことができます。さらに、チェックイン後はウェルカムドリンクとして、ソフトドリンクのほかビールやハイボールなどのアルコールも楽しむことができます。（みやぞん）「ビール無料ってやばいねこりゃ。普段飲むの？」（澤井 志帆 キャスター）「好きです」（みやぞん）「僕いれてあげるね、入れ方うまいから」（澤井 志帆 キャスター）「いただきます…。う～ん。みなぎりました」（みやぞん）「古くない？？昭和よ」（澤井 志帆 キャスター）「これが無料で飲めるなんて、贅沢ですね」そして、このホテルの一番のウリが"静岡うまいもん朝食"。地元・静岡のお母さんたちが、静岡の食材をふんだんに使い手作りした「おふくろの味」の料理の数々をバイキング形式で楽しめると大人気。（みやぞん）「ねえ。静岡おでんあるじゃん。ほら。うわあ。しーみしーみ」（澤井 志帆 キャスター）「色がいいですね」（みやぞん）「朝にこれだけでいいわ」さらに、おふくろの味をより感じられるのが、注文したその場でお母さんが握ってくれるおにぎりコーナー。（みやぞん）「おかあさーん」（くれたけインプレミアム静岡アネックス 朝食部 山田 美幸さん）「はーい」今回は、お母さんを代表して山田美幸さんに登場してもらいました。（朝食部 山田 美幸さん）「元気よすぎちゃってすみません」（みやぞん）「いいですいいです。お母さんは普段握っているんですか？」（くれたけインプレミアム静岡アネックス 山田 美幸さん）「交代で握っています。きょうは特別にみやぞんさんに会いたくて…。」（みやぞん）「『一個握って』って言ったら握ってくれるんですか？」（くれたけインプレミアム静岡アネックス 朝食部 山田 美幸さん）「はい」（みやぞん）「お母さんじゃないですか、それ、本当の」（くれたけインプレミアム静岡アネックス 山田 美幸さん）「お母さんです」（みやぞん）「いいのいいの。そういうところがお母さんなんだから」ということで、今回は、揚げ玉とネギを混ぜた「たぬきむすび」を握ってもらいました。（くれたけインプレミアム静岡アネックス 山田 美幸さん）「みやぞんさんどうぞ」（みやぞん）「こんな感じで手渡しで渡すんですか？いつもみんな手出したらくるんですか？まじでうちの母ちゃんじゃないですか。いただきますね、このまま…おいしい」（くれたけインプレミアム静岡アネックス 山田 美幸さん）「よかったです」（みやぞん）「おコメのうまみが引き立ってますね」（くれたけインプレミアム静岡アネックス 山田 美幸さん）「天つゆなんですよ」（みやぞん）「天つゆなんだ」（くれたけインプレミアム静岡アネックス 山田 美幸さん）「天つゆを混ぜて作っています」（みやぞん）「優しいとはこのこと」ほかにも、三島コロッケや富士宮焼きそばなど、静岡名物が大集合。朝から、静岡の食の魅力をおかあさんたちの愛情と共に好きなだけいただくことができるのです。（澤井 志帆 キャスター）「さあ豪勢な朝食になりました」（みやぞん）「もう最高ですよ。いやあうれしい。いただきます」まずは、だしを継ぎ足し作られる自慢のしずおかおでんから。（みやぞん）「半端じゃない。シミシミ加減が、漬かり方半端じゃないよ。4年くらい漬けたんかなと」（澤井 志帆 キャスター）「中まで染みてる。これぞ、しぞおかおでんですね。おいしい」（くれたけインプレミアム静岡アネックス 山田 美幸さん）「色は濃いけど味はそんな濃くないですよね」（みやぞん）「味は濃くないけどうまみが」（澤井 志帆 キャスター）「うまみがこい」そして、意外にもみやぞんが大好物だというのが「小メロン漬け」。（みやぞん）「うま。これ、今まで食べたメロン漬けの中でナンバーワンなんだけど。お母さんが漬けたの？」（くれたけインプレミアム静岡アネックス 山田 美幸さん）「みんなです。本当に漬けてます」（みやぞん）「だから売っているのと違うんだ」（くれたけインプレミアム静岡アネックス 山田 美幸さん）「手作りなんです。これも」（みやぞん）「これほしいな」（くれたけインプレミアム静岡アネックス 山田 美幸さん）「どうそ、これ持って行ってください」（みやぞん）「お母さんの一存で持って帰れるわ」お母さんたちの愛情がたっぷり詰まったこだわりの朝食ですが、なんと、こちら無料サービスなのです。（澤井 志帆 キャスター）「こちらのホテル、これだけ豪華な朝食もついて、お風呂もあって一泊おいくらからだと思いますか？」（みやぞん）「リアルでいいですか？」（澤井 志帆 キャスター）「リアルでお願いします」（みやぞん）「1万4000円」（澤井 志帆 キャスター）「ファイナルアンサー？」（みやぞん）「いや1万3500円」（澤井 志帆 キャスター）「正解は…6500円です」（みやぞん）「うわ。倍だ。この間、実家泊まったときに3万円置いて行ったんだよ、ぼく。かあちゃんに。それ考えたらめちゃくちゃ安いですね。ここ実家にしていいですか？」（くれたけインプレミアム静岡アネックス 山田 美幸さん）「いいですよ。ぜひ」この値段で、これだけのサービスがあれば、県民でもわざわざ泊りに行きたくなっちゃいますよね。（みやぞん）「もちろんサービスも全部最高なんだけど、フロントの方からおかあさまから人に会いたくなる…そういうホテルでした」（くれたけインプレミアム静岡アネックス 山田 美幸さん）「すみません…」（みやぞん）「全然、泣いてないじゃない」（くれたけインプレミアム静岡アネックス 山田 美幸さん）「汗がね、暑くて…」（みやぞん）「汗ね、汗だったのね。泣いたのかと思った。なんでこのタイミングで汗拭くんですか」（くれたけインプレミアム静岡アネックス 山田 美幸さん）「暑くて…汗でてきちゃって…」（みやぞん）「もう終わりごろですよ」