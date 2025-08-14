Á°Æü½é°ÂÂÇ¤ÎÀîÂ¼Í§ÅÍ¤¬1ÈÖÃæ·ø¤Çº£µ¨½é¥¹¥¿¥á¥ó¡¡¶áÆ£·ò²ð¤Ï±¦Íã¼éÈ÷¡¡6Ï¢¾¡¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¢À¾ÉðÀï¥ª¡¼¥À¡¼È¯É½
¡¡¢¡À¾Éð¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê14Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡6Ï¢¾¡Ãæ¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÅ¨ÃÏ¤ÇÀ¾Éð¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£ºÇÂ®15Æü¤Ë¤âÍ¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯31¤¬ÅÀÅô¤¹¤ë¡£13Æü¤Ëº£µ¨½é°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿ÀîÂ¼Í§ÅÍ¤¬1ÈÖ¤Çº£µ¨½é¥¹¥¿¥á¥ó¡£¼þÅìÍ¤µþ¤Ï4»î¹çÂ³¤±¤Æ¥¹¥¿¥á¥ó¤ò³°¤ì¤¿¡£
¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀ¾ÉðÀï¥¹¥¿¥á¥ó¡Û
¡¡1¡¡Ãæ¡¡ÀîÂ¼Í§ÅÍ
¡¡2¡¡º¸¡¡ÌøÄ®Ã£
¡¡3¡¡±¦¡¡¶áÆ£·ò²ð
¡¡4¡¡»Ø¡¡»³ÀîÊæ¹â
¡¡5¡¡°ì¡¡ÃæÂ¼¹¸
¡¡6¡¡Æó¡¡ËÒ¸¶ÂçÀ®
¡¡7¡¡»°¡¡ÌîÂ¼Í¦
¡¡8¡¡Êá¡¡³¤ÌîÎ´»Ê
¡¡9¡¡Í·¡¡ÀîÀ¥¹¸
Åê¡¡ÂçÄÅÎ¼²ð