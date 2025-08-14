¥°¥Ã¥Á¡Ì¥Ûー¥¹¥Ó¥Ã¥È¡Í¥¸¥å¥¨¥êー¿·ºî¡ª18K¤È¥À¥¤¥ä¤Îµ±¤♡
¥°¥Ã¥Á¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡Ì¥°¥Ã¥Á ¥Ûー¥¹¥Ó¥Ã¥È¡Í¥Õ¥¡¥¤¥ó¥¸¥å¥¨¥êー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¿·ºî¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£1940Ç¯ÂåËö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Ûー¥¹¥Ó¥Ã¥È¥â¥Áー¥Õ¤Ï¡¢¾èÇÏ¤ÎÀ¤³¦¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£º£²ó¤Î¿·ºî¤Ï18K¥¤¥¨¥íー¥´ー¥ë¥É¤È18K¥Û¥ï¥¤¥È¥´ー¥ë¥É¤Ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¡¢¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¡¢¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¡¢¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡ª
ÂçÃÀ¤«¤Ä¥â¥À¥ó¤Ê18K¥¤¥¨¥íー¥´ー¥ë¥É
Courtesy of Gucci
18K¥¤¥¨¥íー¥´ー¥ë¥É¤Î¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢¶¯¤µ¤È¥â¥À¥ó¤Ê´¶À¤¬Ì¥ÎÏ¡£¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ÏÆ±¥µ¥¤¥º¤Þ¤¿¤Ï°Û¤Ê¤ë¥µ¥¤¥º¤Î¥Ûー¥¹¥Ó¥Ã¥È¥â¥Áー¥Õ¤òÏ¢¤Í¤¿2¼ïÎà¡£
¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤ä¥ê¥ó¥°¤âÆ±¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¡¢¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¥Á¥§ー¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£¥³¥ó¥È¥é¥ê¥¨¥ê¥ó¥°¤ÏÎ¾Ã¼¤Ë¥â¥Áー¥Õ¤òÇÛ¤·¤¿¥ªー¥×¥ó¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¸ÄÀ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë³×¿·Åª¤Ê³«ÊÄ¤¬²ÄÇ½¤Ê¥«¥Õ¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤Ï2¼ïÎà¤¢¤ê¡¢·Ú¤ä¤«¤ÊÁõÃå´¶¤ÈÂ¸ºß´¶¤òÎ¾Î©¡£ÂçÃÀ¤µ¤È¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
SHOO¡¦LA¡¦RUE¡ß¤Ú¤í¤Á¤Î¸ÂÄê¥³¥é¥Ü♡ÃíÌÜ¤ÎÁ´¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¸ø³«
µ¤ÉÊÉº¤¦18K¥Û¥ï¥¤¥È¥´ー¥ë¥É¤Îßê¤á¤
Courtesy of Gucci
Courtesy of Gucci
Courtesy of Gucci
¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤Ï¥À¥Ö¥ë¥Á¥§ー¥ó¤Ë¥Ûー¥¹¥Ó¥Ã¥È¥Á¥ãー¥à¤òÇÛ¤·¤¿¥¿¥¤¥×¤È¡¢¥â¥Áー¥Õ¤òÂçÃÀ¤Ë¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥«¥Õ¥¿¥¤¥×¤Î2¼ï¡£
¥¤¥ä¥ê¥ó¥°¤Ï¥Õー¥×¡¢¥À¥Ö¥ë¥Ûー¥¹¥Ó¥Ã¥È¤Î¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¥Ô¥¢¥¹¡¢³«ÊÄ¼°¤Î¥¤¥äー¥«¥Õ¤¬Â·¤¤¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿ìÔÂô¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¡£¥ê¥ó¥°¤Ï¥Ñ¥ô¥§¥À¥¤¥ä¤¬¥â¥Áー¥Õ¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢»ØÀè¤Þ¤Ç²Ú¤ä¤®¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¥°¥Ã¥Á¤ÎÅÁÅý¤È¸½ÂåÈþ¤¬Í»¹ç¤¹¤ë°ïÉÊ
Courtesy of Gucci
¥Ûー¥¹¥Ó¥Ã¥È¥â¥Áー¥Õ¤Ï¡¢1950Ç¯Âå°Ê¹ß¥°¥Ã¥Á¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ä¥íー¥Õ¥¡ー¤Ë¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ë¡£
2004Ç¯¤Ë¤Ï½é¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥¸¥å¥¨¥êー¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢º£¤â¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¿·ºî¤Ï¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤ëÉáÊ×À¤È¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ý¥é¥êー¤ÊÈþ¤òÍ»¹ç¡£
½ÏÎý¤Î¿¦¿Íµ»¤È»Â¿·¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¶¦ÌÄ¤·¡¢¥¸¥å¥¨¥êー¤È¤·¤Æ¤Î´°À®ÅÙ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¿Í¤ÎÊª¸ì¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÎËèÆü¤Ë¡¢±Ê±ó¤Îµ±¤¤ò
¡Ì¥°¥Ã¥Á ¥Ûー¥¹¥Ó¥Ã¥È¡Í¥Õ¥¡¥¤¥ó¥¸¥å¥¨¥êー¿·ºî¤Ï¡¢ÅÁÅý¤ò·Ñ¾µ¤·¤Ê¤¬¤é¸½ÂåÅª¤Ê´¶À¤òÅ»¤Ã¤¿¼î¶Ì¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡£
18K¥´ー¥ë¥É¤Î²¹¤â¤ê¤ä¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Îµ±¤¤Ï¡¢Æü¾ï¤Ë¤âÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Ë¤â´ó¤êÅº¤¤¡¢Áõ¤¦¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤Ä¿È¤ËÃå¤±¤ë¤À¤±¤Ç¡¢Áõ¤¤¤Ë¼«¿®¤ÈÍ¥²í¤µ¤ò¥×¥é¥¹♡
»þ¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¸¥å¥¨¥êー¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë·Þ¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£