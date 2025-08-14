¡ÖÀ®Ä¹¡Ä¤Ï¤ä¤Ã¡ª¡×48ºÐ½÷Í¥¡¢Ä¹ÃË¡õÄ¹½÷¤È¤ÎàÇØÈæ¤Ù¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡ÖÂ©»Ò¤µ¤ó¤Î¸å¤í»Ñ¤Ï¥Ñ¥Ñ¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö³§¤ó¤ÊÄ¹¿È¤Ç¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×
¡ÖÌ¼¤Ë¤â¿ÈÄ¹È´¤«¤ì¤ë¡×¿Æ»Ò3¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á
¡¡48ºÐ¤Î¿Íµ¤½÷Í¥¤¬À®Ä¹¤·¤¿»Ò¶¡Ã£¤È¤ÎÇØÈæ¤Ù¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö²ÆµÙ¤ß¡¡µ¢¹ñ¤·¤¿»Ò¶¡Ã£¤È¤Î»þ´Ö¡Ä°ì½ï¤Ë¤¤¤ë´ü´Ö¤ÏÌÜ°ìÇÕ³Ú¤·¤à¡ªº£¡¢°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¢¡¼¤ë¡¡¤ä¤Ð¤Ã¡ªÌ¼¤Ë¤â¿ÈÄ¹È´¤«¤ì¤ë¤«¤Ê¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢À¥¸ÍÄ«¹á¡£Î¹Àè¤Î²Æì¸©µ×ÊÆÅç¤Ç»Ò¶¡Ã£¤ÈÊÂ¤ó¤Ç»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¡¢¿ÈÄ¹168¥»¥ó¥Á¤ÎÀ¥¸Í¤ò15ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¤¬Ä¶¤¨¡¢11ºÐ¤ÎÄ¹½÷¤âÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¿Æ»Ò¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤Í¡¼¡×¡ÖÂ©»Ò¤µ¤ó¤Î¸å¤í»Ñ¤Ï¥Ñ¥Ñ¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡ÖÄ«¹á¤Á¤ã¤ó¤º¤Ã¤ÈåºÎï¤Ç¸«¤¿ÌÜÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¡¢¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÎÀ®Ä¹¡Ä¤Ï¤ä¤Ã¡ª¡×¡Ö¼Ì¿¿»£±Æ¤Ï¥Ñ¥Ñ¤«¤Ê¡×¡Ö³§¤ó¤ÊÄ¹¿È¤Ç¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¸å¤í»Ñ¤Ç¤âÈþÃËÈþ½÷¥ª¡¼¥é½Ð¤Æ¤ë¡¼¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À¥¸Í¤Ï2007Ç¯¤Ë¸µV6¤Î°æ¥Î¸¶²÷É§¤È·ëº§¡£24Ç¯11·î¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç»Ò¶¡Ã£¤¬¥¤¥®¥ê¥¹¤ËÎ±³Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£