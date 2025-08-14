◆第107回全国高校野球選手権・2回戦 沖縄尚学3―0鳴門（14日、甲子園）

沖縄尚学が左右の2年生投手の零封リレーで2年ぶりの3回戦進出を決めた。

背番号10の右腕新垣有絃（ゆいと）が先発。自己最速タイの145キロをマークし、5回4安打無失点、8奪三振の好投で左腕エース末吉良丞にバトンを渡した。金足農（秋田）との初戦で完封した末吉も6回からの4イニングを3安打に抑え、今大会は計13回を無失点となった。

2人の投手が抜群の安定感を見せる沖縄尚学で、先発を任された新垣有には夏の甲子園に強い思いがあった。今春の選抜大会は横浜（神奈川）との2回戦で先発したが、初回に3ランを浴びて1回3失点で交代。この苦い経験から、今大会の目標を「横浜高校と対戦して春の借りを返す」に設定した。

リベンジへの第一歩となるマウンド。初回にいきなり1死二、三塁のピンチを招いたが、「ここで打たれてしまっては春から成長していないということ。自分で抑えてやろうと思った」と4番と5番の中軸を連続三振に仕留めてしのぎきった。

選抜大会後は「春の負けがあったからこそ成長できたと言えるような投手になろう」と比嘉公也監督に言われ、ウエートトレーニングなど体づくりに取り組んだ。球速は春までの140キロから145キロに伸び、練習試合でも強豪と対戦し経験を積んだ。

「春の再現かとひやひやしましたが、1回をゼロで抑えきったのは成長と言える。夏は末吉の一枚では厳しいので新垣有に期待してきた。球速も伸びたし球に力が出てきた」と比嘉監督は春からの努力を認め「末吉より伸びしろはある」と今後の成長に期待した。

この日は2番手だった末吉は140キロ超の直球に変化球をうまく使いながら三塁を踏ませなかった。「今日の彼の投球は今まで見た中で一番だった。チーム内にいいライバルがいることでいい刺激になっています」と新垣有の力投に刺激を受けた。普段の練習でも2人でいることが多く、変化球の投げ方なども教え合って高め合い、沖縄大会は2人で投げて勝ち上がった。

選抜大会の時から目標に掲げてきた甲子園通算30勝まであと1勝。「投手が点を取られないようにすれば勝てると思います。一戦必勝で頑張りたい」と末吉は仙台育英（宮城）との3回戦を見据えた。新垣有は一塁を守る兄瑞稀（3年）と一緒に戦う最後の夏でもある。「お兄ちゃんの高校最後の夏なので、自分がいい投球をして一番長い夏にしたいです」と兄弟にとって最高の夏にすることを誓った。（前田泰子）