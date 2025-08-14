「ピカチュウのモンスターボールゆらゆらローラー」　※第2弾：8月15日（金）〜8月21日（木）

　「マクドナルド」は、8月8日（金）から、『ポケットモンスター』とコラボレーションした「ハッピーセット」を販売中。今回は、8月15日（金）から提供される第2弾ラインナップをおさらいしよう。

【写真】メガリザードンXの「くるくるスピナー」も！　ラインナップ一覧

■第2弾から“ひみつのおもちゃ”が登場

　今回展開中のハッピーセット「ポケモン」は、10月16日（木）発売の新作ゲーム『PokemonLEGENDS Z−A（ゼットエー）』に登場する“メガシンカ”を遂げたポケモンを含む、作品の世界を思い浮かべながら遊べるおもちゃ。

　第2弾では、手で押すとモンスターボールに乗ったピカチュウが左右に揺れる「ピカチュウのモンスターボールゆらゆらローラー」や、メガリザードンXのパーツを台座に取り付けて遊べる「メガリザードンXのくるくるスピナー」が登場する。

　また、手転がしのおもちゃ「フシギダネのモンスターボールローラー」と、洋服やカバンに装着可能なシャカシャカ音が鳴るキーリング「イーブイ（メス）のシャカシャカキーホルダー」もラインナップ。加えて「ひみつのおもちゃ」1種が用意されており、どんなおもちゃかはを開けてからのお楽しみだ。

　なお、おもちゃはすべて数量限定でなくなり次第終了。「マクドナルド」は、「転売または再販売その他営利を目的としたご購入はご遠慮ください。また、食べきれない量のご注文もご遠慮いただけますようお願いします」とも呼びかけている。