お笑いタレントの永野、令和ロマン・高比良くるま、テレビ朝日の三谷紬アナウンサーが13日深夜放送のテレビ朝日「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」（水曜深夜1・56）に出演。「男女の友情は成立するか」というテーマで激論を交わした。

永野が「三谷さんって男友達多いんでしょ？」と水を向けると、三谷アナは「多いです。ドバイ出身の男友達もいますし。宮古島出身の男友達もいます」と、男友達が多いタイプであることを明かした。

大親友という宮古島出身の男友達とは「一次会、沖縄料理屋さんに集まって、泡盛飲んで酔っ払って、カラオケ行って『島人ぬ宝』を歌う」と飲み会やカラオケを楽しんでいることを明かすと、くるまは「本当に宮古島のやつか？」とツッコみ。

さらに永野は「（男友達の）彼女は妬かない？」と、三谷アナの友人の恋人が嫉妬するのではと指摘。これを受けた三谷アナは「私に彼氏がいた場合、その人と付き合うタイミングで“私には大親友がいて、その人と一緒に飲むのは男友達として飲むっていうことだから許してね”って言います。向こう（男友達）も彼女にそう言っている」と強調した。

永野は「それってアリなの？」と腑に落ちない様子だったが、くるまは「それを言ったら許されるんじゃないですか？それで妬いちゃうような奴は、こういう（三谷アナのような）人たちと付き合わないですよ。ある程度、属性が噛み合ってないと、こことは付き合えないんじゃないですか」と納得していた。