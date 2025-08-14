¡È¥ß¥·¥ó¼ñÌ£¡É¤Î¥í¥Ã¥Á¡¦¥³¥«¥É¡¡¿Íµ¤·Ý¿Í¤«¤é¤ÎÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥í¥Ã¥Á¡×¤Î¥³¥«¥É¥±¥ó¥¿¥í¥¦¤¬14Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£8Æü¤Ë47ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¡¢¿Íµ¤·Ý¿Í¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÂ£¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡43ºÐ¤Î»þ¤Ë¥ß¥·¥ó¤ò»È¤Ã¤¿ºÛË¥¤Ë¤É¥Ï¥Þ¤ê¤·¡¢¼ñÌ£¤Ç¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤ä¥·¥ã¥Ä¤Þ¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥³¥«¥É¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¡Ö¤Ä¤Ü¤Ã¤Á¤«¤é¤ÎÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡¢º£Ç¯¤Ï¥¢¥¤¥í¥óÂæ¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö²æ¤¬²È¡×¤ÎÄÚÁÒÍ³¹¬¤«¤éÂ£¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥í¥óÂæ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯8·î¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¤Ä¤Ü¤Ã¤Á¤¬ÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë»Ò¶¡¥È¥ë¥½¡¼¤ò¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇËèÇ¯³Æ¥µ¥¤¥º¤Î¥È¥ë¥½¡¼¤¬Â£¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¥³¥«¥É¡£¤½¤Î¤¿¤áº£²ó¤Ï¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡Ö¥³¥«¥É¥ß¥·¥ó¡×¡ÖºòÇ¯¤Þ¤Ç¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¥È¥ë¥½¡¼¤ÏÂ·¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ä¤Ü¤Ã¤Á¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥»¥ó¥¹¥µ¥¤¥³¡¼¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥¢¥¤¥í¥óÂæ¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¡×¡Ö¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¥¢¥¤¥í¥óÂæ¡ª¤¤¤¤¤Ê¤¡¡ª¡×¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥¢¥È¥ê¥¨!!¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬ÄÚÁÒ¤µ¤ó¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£