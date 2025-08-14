今年４月、沖縄本島沖のフィリピン海を航行する米海軍のミサイル駆逐艦ＵＳＳヒギンズ/Cpl. Kira Ducato/US Marine Corps/File

（ＣＮＮ）米海軍のミサイル駆逐艦が１３日、南シナ海の係争海域であるスカボロー礁付近で航行の自由作戦（ＦＯＮＯＰ）を実施した。このわずか２日前には、中国の軍艦２隻が付近の海域でフィリピン沿岸警備隊の艦艇を追跡中に衝突する事案が起きていた。

この海域における米艦艇の存在に対し、中国軍は米海軍が領有権を侵害したと非難したが、米海軍側はそこに滞在する権利があると主張した。

「（ミサイル駆逐艦）ＵＳＳヒギンズは、スカボロー礁付近の南シナ海における航行の権利と自由を、国際法に基づき主張した」と、米海軍第７艦隊の報道官サラ・メリル大尉はＣＮＮへの声明で述べた。

中国、フィリピン、台湾はいずれもスカボロー礁の領有権を主張している。スカボロー礁はフィリピン本島のルソン島から西に約２２２キロ離れたフィリピンの排他的経済水域内にある。

しかし、アジア海洋透明性イニシアチブ（ＡＭＴＩ）によると、中国は２０１２年以降、近海にほぼ常時海警局の船を配備することで、無人島の浅瀬を事実上支配している。

メリル氏によれば中国と台湾はそれぞれ、この珊瑚礁の領海内を通過する際に事前通告を義務付けているが、これは外国軍艦の「無害通航」権を保障する国際法に違反しているという。フィリピンはこの要件を課していないと、同氏は付け加えた。

「米国は、ヒギンズ艦がここで行ったように、国際法が許す限り飛行、航行、作戦行動を行う権利を守っている。中国がいかなる反対を唱えても、我々を抑止することはできない」（メリル氏）

フィリピン沿岸警備隊によると、１３日にスカボロー礁付近にいた米軍艦はヒギンズ艦だけではなかった。

ジェイ・タリエラ報道官はＸ（旧ツイッター）に投稿した声明で、沿岸戦闘艦のシンシナティ艦も付近にいたと述べた。

メリル氏もＣＮＮに対し、シンシナティ艦が南シナ海で活動していたことを認めた。

シンガポールにあるＳ・ラジャラトナム国際研究院（ＲＳＩＳ）の研究員で、米国の航行の自由作戦に関するデータベースを保有するコリン・コー氏によると、前回スカボロー礁付近でＦＯＮＯＰが実施されたのは６年以上前になる。

今年に入ってからのＦＯＮＯＰはこれで２度目。前回は５月にスプラトリー（南沙）諸島で行われた。

コー氏のデータベースによると、米国は２３年に５回、２４年には２回のＦＯＮＯＰを実施している。

中国は、米国によるこのような作戦は南シナ海における中国の主権と平和、安定を脅かすものだと主張している。