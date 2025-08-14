Çú¾ÐÌäÂê¡õ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤¬¸ì¤ë¡¢¤¢¤Îº¢¤Î¡Ö¥Ý¥Ã¥×¥¸¥ã¥à¡×Î¢ÏÃ
MC¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡õ¥²¥¹¥È¤ÎÇú¾ÐÌäÂê
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤¬MC¤òÌ³¤á¤ëNHK¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡Ö¥¶¡¦¥°¥ì¥¤¥Æ¥¹¥È¡¦¥Ò¥Ã¥Ä ³ÈÂçÈÇ¡ª¡ØÊ¿À®¥ß¥ê¥ª¥ó¥Ò¥Ã¥ÈÂçÆÃ½¸¡Ù¡×¤¬¡¢£¸·î23Æü23»þ¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¥²¥¹¥È¤ÏÊ¿À®10Ç¯4·î¤«¤é2Ç¯´Ö¡Ö¥Ý¥Ã¥×¥¸¥ã¥à¡×¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿Çú¾ÐÌäÂê¡£Åö»þ¤Î¡Ö¥Ý¥Ã¥×¥¸¥ã¥à¡×¤ÎÎ¢ÏÃ¤Ê¤É¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Ê¿À®¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡õÇú¾ÐÌäÂê¡Ö¥¶¡¦¥°¥ì¥¤¥Æ¥¹¥È¡¦¥Ò¥Ã¥Ä¡×¼ýÏ¿¤ÎÌÏÍÍ
¡ÖÊüÁ÷100Ç¯¡×¤ò·Þ¤¨¤ëº£Ç¯¡¢¡Ö¥ì¥Ã¥Ä¥´¡¼¥ä¥ó¥°¡×¡Ö¥Ý¥Ã¥×¥¸¥ã¥à¡×¡ÖMUSIC JAPAN¡×¤Ê¤ÉNHK¤¬ÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¿²»³ÚÈÖÁÈ¤«¤é¡¢¾¼ÏÂ¡¦Ê¿À®¡¦ÎáÏÂ¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¥Ý¥Ã¥×¥¹¤òÃæ¿´¤Ë¡Ö¤³¤ì¤À¡ª¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡Ö¥¶¡¦¥°¥ì¥¤¥Æ¥¹¥È¡¦¥Ò¥Ã¥Ä¡×¡£ÈÖÁÈ½é¤ÎÆÃÈÖ¡Ö¥¶¡¦¥°¥ì¥¤¥Æ¥¹¥È¡¦¥Ò¥Ã¥Ä ³ÈÂçÈÇ¡ª¡ØÊ¿À®¥ß¥ê¥ª¥ó¥Ò¥Ã¥ÈÂçÆÃ½¸¡Ù¡×¤ò¡¢8·î23Æü23»þ¤«¤é¡¢ÊüÁ÷»þ´Ö¤â45Ê¬´Ö¤Ë³ÈÂç¤·¤ÆÆÏ¤±¤ë¡£¤½¤ÎÆâÍÆ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
Ê¿À®¤Ï31Ç¯´Ö¤Ç¡¢100ËüËç°Ê¾åÇä¤ì¤¿³Ú¶Ê¤¬Ìó250¶Ê¤È¤¤¤¦¡ÈCDÇúÇä¤ì»þÂå¡É¡£ ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥ß¥ê¥ª¥ó¥Ò¥Ã¥È¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤ê¤¹¤°¤ê¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü¤òÆÏ¤±¤ë¡£
º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë±ÇÁü¤Ï¡¢ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡ÖM¡×¡¢GLAY¡ÖSOUL LOVE¡×¡¢TRF¡Ömasquerade¡×¡¢Something ELse¡Ö¥é¥¹¥È¥Á¥ã¥ó¥¹¡×¡¢¥×¥Ã¥Á¥â¥Ë¡Ö¤Á¤ç¤³¤Ã¤È LOVE¡×¡¢½¤Æó¤È¾´¡ÖÀÄ½Õ¥¢¥ß¡¼¥´¡×¡£¤¹¤Ù¤Æ100ËüËç°Ê¾å¤òÇä¤ê¾å¤²¤¿¥ß¥ê¥ª¥ó¥Ò¥Ã¥È¡£
¥²¥¹¥È¤Ï¡¢Çú¾ÐÌäÂê¤Î2¿Í¡£Ê¿À®10Ç¯4·î¤«¤é2Ç¯´Ö¡Ö¥Ý¥Ã¥×¥¸¥ã¥à¡×¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿Çú¾ÐÌäÂê¡£°ìÊý¡¢ÈÖÁÈMC¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ï¡¢Åö»þÃæ³ØÀ¸¤Ç¡Ö¥Ý¥Ã¥×¥¸¥ã¥à¡×¤òÇ®Ãæ¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿Ä¾·âÀ¤Âå¡£¤½¤ó¤Ê4¿Í¤¬Ê¿À®¤Îµ®½Å±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¡¢Çú¾ÐÌäÂê¤Ë¤è¤ëÅö»þ¤Î¡Ö¥Ý¥Ã¥×¥¸¥ã¥à¡×¤ÎÎ¢ÏÃ¤Ê¤É¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢Ê¿À®¤Î²»³Ú¥·¡¼¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢TRF¤ÎDJ KOO¤«¤é¤ÎVTR¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢Ê¿À®¤òÀÊ´¬¤·¤¿¡ÖTK ¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡×¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¾Ò²ð¡£
»þÂå¤ÈÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¥Ý¥Ã¥×¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤òºÆÈ¯¸«¤¹¤ë45Ê¬¡£¢£MC¡§¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¢¥²¥¹¥È¡§Çú¾ÐÌäÂê¤«¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡Ú²°ÉßÍµÀ¯(¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯)¡Û
¤¤¤Ä¤â±ÇÁü¤ò¸«¤Æ¥°¥Ã¤È¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤ÆÇú¾ÐÌäÂê¤µ¤ó¤«¤éÅö»þ¤Î¡Ö¥Ý¥Ã¥×¥¸¥ã¥à¡×¤Îµ®½Å¤ÊÏÃ¤òÊ¹¤±¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¥°¥Ã¤È¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÚÅèº´ÏÂÌé(¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯)¡Û
¤¤¤Ä¤â¤Ï15Ê¬ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¤¬º£²ó¤Ï45Ê¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Çú¾ÐÌäÂê¤µ¤ó¤È¤Î¥È¡¼¥¯¤â¤¿¤Ã¤×¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡ÚÅÄÃæÍµÆó(Çú¾ÐÌäÂê)¡Û
±ÇÁü¤ò¸«¤ë¤ÈÅö»þ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¡Ö¥Ý¥Ã¥×¥¸¥ã¥à¡×¤ÇËè²ó NHK¥Û¡¼¥ë¤Î3000¿Í¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¤ä¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬Ã£¤Ø¤ÎÀ¼±ç¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£¡ÚÂÀÅÄ¸÷(Çú¾ÐÌäÂê)¡Û
¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼±ç¤¬¤¹¤´²á¤®¤Æ¡¢ÎÙ¤ÎÅÄÃæ¤¬²¿¤ò¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«Ê¹¤³¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¡ª¤Ç¤âÅö»þ¡¢À¸¤Î±éÁÕ¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÄ°¤±¤¿¤Î¤ÏìÔÂô¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó¡Ø¥¶¡¦¥°¥ì¥¤¥Æ¥¹¥È¡¦¥Ò¥Ã¥Ä ³ÈÂçÈÇ¡ª¡ÖÊ¿À®¥ß¥ê¥ª¥ó¥Ò¥Ã¥ÈÂçÆÃ½¸¡×¡ÙÊüÁ÷Í½Äê8·î23Æü(ÅÚ) ¸á¸å11»þ00Ê¬¡Á11»þ45Ê¬ ¡ãÁí¹ç¡ä