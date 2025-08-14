¥Ë¥³¥Ë¥³¡¢YouTube¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬½é¥¿¥Ã¥° ¥Ü¡¼¥«¥í¥¤¥É³¦¤ÎÄ¶¿·À±¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖVocaNova(¥Ü¥«¥Î¥Ð)¡×»ÏÆ°¡ª
À¤³¦Ãæ¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÊú¤¨ÆüËÜ»º¥Ý¥Ã¥×¥¹¤Î¥È¥Ã¥×¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤òÂ¿¿ôÇÚ½Ð¤¹¤ë¡É¥Ü¡¼¥«¥í¥¤¥É¡É²»³Ú¥·¡¼¥ó¡£¤½¤ó¤Ê¡É¥Ü¥«¥í¡É¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÁðÁÏ´ü¤«¤éÌ¾¶Ê¤ÎÈ¯¿®µ¯ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢Ê¸²½¤¬°é¤Þ¤ì¤ë¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ë¥³¥Ë¥³¡¢¿ôÀéËü²ó¡¢²¯²óÄ¶¤¨¤Î¥Ü¥«¥í³Ú¶Ê¤âÂ¿¿ô¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤µ¤ì¡¢À¤³¦¤Ë¥Ü¥«¥íÊ¸²½¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¿YouTube¡¢¤µ¤é¤ËÉý¹¤¯¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÈ¯¿®¤¹¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢Æü¡¹¿·¤¿¤ÊºÍÇ½¤¬À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¥Ü¥«¥í²»³Ú³¦¤Î¡ÈÄ¶¿·À±¡É¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖVocaNova¡×¤¬»ÏÆ°¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢8·î21Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é8·î25Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëÂè10²ó¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Ë¥³¥Ë¥³¼çºÅ¡ÖThe VOCALOID Collection¡×ÄÌ¾Î¡Ö¥Ü¥«¥³¥ì¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¢¤ëTOP100¥é¥ó¥¥ó¥°¤«¤é¡¢ÎòÂå³«ºÅ¤Î¼ó°Ì³Ú¶Ê¤òµ¤±Ô¤Î¥Ü¥«¥íP¡¦µÈÅÄÌëÀ¤¤¬¤Ä¤Ê¤°»£¤ê²¼¤í¤·¤ÎDJ¥×¥ì¥¤¤ò¡¢¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥¿¥ï¡¼¤ÎTOKYO NODE HALL¤«¤é¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£ºÇÀèÃ¼¥Û¡¼¥ë¤È¥Ü¥ê¥å¥á¥È¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤¬Í»¹ç¤·¤¿±é½Ð¤Ç¡¢¥Ü¥«¥íÊ¸²½¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Ü¥«¥³¥ì2025²Æ¡×¤è¤êTOP100¤È¥ë¡¼¥¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¤«¤é¤½¤ì¤¾¤ì¼ó°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿³Ú¶ÊMV¤òËÜÈÖÁÈ¤Ç¤âÆÃÊÌ¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢8·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î3Æü´Ö¡¢¹ç·×122ÁÈ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î»£¤ê²¼¤í¤·¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ê¤É¤ò°ìµ¤¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤¹¤ë¡ÖYouTube Music Weekend 10.0¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¡¢8·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë21:05¤è¤êÇÛ¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
8·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë21:05¡Á ÇÛ¿®URL¡§https://www.youtube.com/live/HE29iTtP_cs¡¡
¡ÖYouTube Music Weekend 10.0 supported by PlayStation¡×URL¡§https://www.youtube.com/playlist?list=PLQntWbrycbJfBxlFizwmPOa1S_2d8dKaP
¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³¤ÈYouTube Music Weekend¤Î½é¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò½Ë¤·¡¢ÇÞÂÎ¤ò²£ÃÇ¤·¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£YouTube¤ÎÇÛ¿®¥Ú¡¼¥¸¾å¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë½ñ¤¹þ¤à¤È¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤Î¤è¤¦¤Ë²èÌÌ¾å¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤¬¥ª¡¼¥Ð¡¼¥ì¥¤¤¹¤ëÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Ç¡¢YouTube¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜ´ë²è¤Î¼Â»Ü¤ËÀèÎ©¤Á¡¢8·î25Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¤ÇÇÛ¿®¤¹¤ë¡Ö¥Ü¥«¥³¥ì¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Á2025 Summer¡Á DAY3¡×¤Ç¤Ï¡¢VocaNova¥³¥é¥Ü¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤·¤Æ¡Ö¿À½Ðµ´Ë×¡ª¥Ü¥«¥Ë¥³@TOKYO NODE HALL¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£ÝµP¤Ë¤è¤ë¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊDJ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖVocaNova¡×¤½¤·¤Æ¡Ö¥Ü¥«¥³¥ì¡×¤«¤é¥Ü¥«¥í²»³Ú³¦¤ÎÄ¶¿·À±Ã£¤¬À¤³¦¤Ë±©¤Ð¤¿¤¯½Ö´Ö¤ò³§¤Ç¸«ÆÏ¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢¡µÈÅÄÌëÀ¤ ¥³¥á¥ó¥È
Îò»ËÅª¤Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ë²è¤È¤Ê¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡ÖVocaNova by ¥Ü¥«¥³¥ì¡×¤ËDJ¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¸÷±É¤Ç¤¹¡£Àè¿ÊÅª¤Ç¼Â¸³Åª¤Ê»£±Æ¼êË¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²»³Ú¤È¶¦¤Ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÎÉôÊ¬¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ãµÈÅÄÌëÀ¤ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
²»³Ú²È/¥Ü¥«¥íP¡£2020Ç¯¥Ü¥«¥íP¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£
¡Ö¥é¥Õ¥£¥ó¡×¡¢¡ÖI know °¦Ç¾.¡×¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î³Ú¶Ê¤òÈ¯É½¤·¡¢2023Ç¯11·î¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥é¥¤¥É¡×¤ÏÍâÇ¯1·î¸ø³«Ê¬¤ÎBillboard JAPAN¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³ VOCALOID SONGS¡×¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç½éÅÐ¾ì¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¾ï¤Ë¥È¥Ã¥×20Æþ¤ê¤ò°Ý»ý¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤Ë²Ã¤¨Æó¼¡ÁÏºîÆ°²è¤âÂ¿¿ôÅê¹Æ¤µ¤ì¥í¥ó¥°¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜºî¤ÏÆ±¥Á¥ã¡¼¥È2024Ç¯¡¦Ç¯´Ö¤ÇÆ²¡¹¤Î¼ó°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢2025Ç¯8·î¸½ºß8000Ëü²óÄ¶¤¨¤ÎºÆÀ¸¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨¡ÖVOCALOID(¥Ü¡¼¥«¥í¥¤¥É)¡×¤Ê¤é¤Ó¤Ë¡Ö¥Ü¥«¥í¡×¤Ï¥ä¥Þ¥Ï³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£