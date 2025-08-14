ÁýÅÄØª»Ò¡¢¥Ô¥ó¥¯¡¦¥ì¥Ç¥£ー»þÂåÄ¶¤¨¤Ë°ÕÍß¡£¡ÖÀÎ¤è¤êÎô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤¿¤é²ù¤·¤¤¡×
ÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¡ÖÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥é¥¸¥ª¡×¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡¦·îÍËÆü～¶âÍËÆü13»þ～15»þ30Ê¬¡Ë¡¢8·î14Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ë²Î¼ê¤ÎÁýÅÄØª»Ò¤¬½Ð±é¡£8·î23Æü¤ËÂçºå¡¢9·î2Æü¤Ë²£ÉÍ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖÁýÅÄØª»Ò & KEI (¥Ô¥ó¥¯¡¦¥ì¥Ç¥£ー¡Ë I Love Singing !! 2025 ～ ¥Ðー¥¹¥Ç¥¤¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë ～ @Billboard Live OSAKA & YOKOHAMA¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
ÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¡Öº£²ó¤Ï¤¹¤´¤¤¥³¥ó¥µー¥È¤ò¤ª¤ä¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ç¡×
ÁýÅÄØª»Ò¡Ö¤Ï¤¤¡£¡ØI Love Singing !! 2025¡Ù¤È¤¤¤Ã¤Æ¥Ðー¥¹¥Çー¥é¥¤¥Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ç¤¹¡£Âçºå¤È²£ÉÍ¤Î¥Ó¥ë¥Üー¥É¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÁýÅÄØª»Ò¥½¥í¶Ê¤È¥«¥Ðー¶Ê¤ò¾¯¤·¡¢¤¢¤È¥Ô¥ó¥¯¡¦¥ì¥Ç¥£ー¤Î¥Ê¥ó¥Ðー¤«¤é¤Ê¤ë¡¢1st¤È2nd¡ÊÆ±ÆüÂè1Éô¡¢Âè2Éô¡Ë¤È¤â¤Ë70Ê¬¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤¹¡£1st¤È2nd¤Ç²Î¾§¶É¤¬È¾Ê¬°Ê¾å¡¢ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¥³¥¢¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¿¤Á¤¬Î¾Êý¡¢¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Ô¥ó¥¯¡¦¥ì¥Ç¥£ー³Ú¶Ê¤¬4¶Ê¤¢¤ë¤±¤É4¶Ê¤º¤Ä°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
¤Ï¤ë¤Ê°¦¡Ö¤½¤ì¤ÏÁ´ÉôÄ°¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤â¤Î¡×
ÂçÃÝ¡Ö¤ä¤ë¤Û¤¦¤ÏÂçÊÑ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×
ÁýÅÄ¡Ö¥Î¥ê¥Î¥ê¤ÇÁª¶Ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤è¤¯¹Í¤¨¤¿¤é¥½¥í¤Ç²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ë¤Î½é¤á¤Æ¤È¤¤¤¦¤Î¤¬2¶Ê¤¢¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤ÇÀ÷¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ºÆ·ëÀ®¤â10²¿Ç¯¤âÁ°¤Ê¤Î¤Ç¡£¤Ç¤âËèÆü¡ÊÎý½¬¡Ë¤¹¤ë¤È»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤Ï´°àú¤Ç¤¹¡×
ÂçÃÝ¡Ö70Ê¬¤Ê¤é¤À¤¤¤¿¤¤Æ±¤¸¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤Ê¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥Ð¥ó¥É¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡×
ÁýÅÄ¡ÖÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ¤Î¶Ê¤ò10¶Ê¤°¤é¤¤¤¢¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£³§¡¢Ë»¤·¤¤¤«¤é¡×
¤Ï¤ë¤Ê¡Ö¥Ð¥ó¥É¤Ë¤Ï¥Ô¥ó¥¯¡¦¥ì¥Ç¥£ー¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤Âå¤â¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
ÁýÅÄ¡ÖÁ´°÷ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ë¤±¤É¡¢Åö»þÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£Í£°ì¡¢¥³ー¥é¥¹¤ÎYUKA¤Á¤ã¤ó¤¬¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤È¤¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£µîÇ¯¤âÆ±¤¸¤È¤³¤í¤Ç¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É²ñ¾ìÃæ¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤ÊÊý¤¿¤Á¤Ç¤â¤¹¤´¤¯²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤Ã¤Æ¡£ÁíÎ©¤Á¤Ç¤·¤¿¡£¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤À¤«¤é¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤âÂçÊÑ¡×
ÂçÃÝ¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤³¤³¤ÇÁ´Éô¡¢Ç³¾Æ¤¹¤ë¤¾¡¢¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¡×
ÁýÅÄ¡ÖËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¥é¥¤¥Ö¤Ç¡£¤è¤í¤·¤±¤ì¤Ð³§¤µ¤ó¡¢Íè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¶Ê¿ô¤Ï¡ËÁ´Éô¤Ç13¶Ê¤°¤é¤¤¤«¤Ê¡£¥Ô¥ó¥¯¡Ê¡¦¥ì¥Ç¥£ー¤Î¡Ë¥Ê¥ó¥Ðー¤Ï¿È¤òÀÚ¤ë»×¤¤¤Ê¤Î¤ÇºÇ¸å¤Î4¶Ê¡£ºÇ¸å¤Î¤Û¤¦¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
ÂçÃÝ¡Ö°áÁõ¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¡©¡×
ÁýÅÄ¡ÖÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÃåÂØ¤¨¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£¥Ô¥ó¥¯¡¦¥ì¥Ç¥£ー¤Î³Ú¶Ê¤â²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê°áÁõ¤Ç1¶ÊÌÜ¤«¤é¡×
ÂçÃÝ¡ÖÂÎ·¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤·¡×
¤Ï¤ë¤Ê¡Ö¡Ê¥Ô¥ó¥¯¡¦¥ì¥Ç¥£ー¡ËºÆ·ëÀ®¤Î¤È¤¡¢¿¶ÉÕ¤òÀÎ¤è¤ê¤â¥Ïー¥É¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
ÁýÅÄ¡Ö¤Ï¤¤¡£¤Ê¤¼¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÀÎ¤Ï¿²¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤Ç¤¢¤ì¤À¤±¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¤·¤Æ¡£¤¤¤Þ½¼Ê¬¤Ë¿²¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÀÎ¤è¤êÎô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¤ä¤ë°ÕÌ£¤Ê¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£²ù¤·¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£²áµî¤Î¼«Ê¬¤òÄ¶¤¨¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬»ä¤Î¥Æー¥Þ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×