¡ÚÌÄÌç¥Ü¡¼¥È¡¡G3¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡ÛµÈÅÄºÌÇµ¡¡½éÆü¤ÈµÕ¤Î¥Ú¥éÄ´À°¤Ç·ãÊÑ¡ª¡¡2ÆüÌÜ11R¤Ç¹¥ÇÛÄó¶¡
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÌÄÌç¤ÎG3¥ª¡¼¥ë¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¡ÖÂè41²ó±²¤Î½÷²¦·èÄêÀï¶¥Áö¡×¤Ï14Æü¡¢2ÆüÌÜ¤¬½ªÎ»¤·¤¿¡£
¡¡½éÆü5Ãå¤À¤Ã¤¿µÈÅÄºÌÇµ¡Ê24¡áÀÅ²¬¡¦126´ü¡Ë¤¬2ÆüÌÜ¤Ï4R¤Ç2Ãå¡¢11R¤Ç3Ãå¤È½®·ô¤Ë¹×¸¥¡£ÆÃ¤Ë2¼þ1¥Þ¡¼¥¯¤Î¥Õ¥ë¥¿¡¼¥ó¤ÇÉâ¾å¤·¤¿¸åÈ¾¤Ï¸¶²Ã±ûÍý¡¢´îÂ¿¿Ü°ÉÆà¤ÎÆ¨¤²¤¿º¹¤·¤¿·èÃå¤Ç2Ï¢Ã±430±ß¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¿Íµ¤Çö¤ÎµÈÅÄ¤¬¿©¤¤¹þ¤ó¤À¤³¤È¤Ë¤è¤ê3Ï¢Ã±¤Ï9390±ß¤È¹¥ÇÛ¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î³èÌö¤ò»Ù¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ú¥éÄ´À°¡£¡ÖÂ¤òµá¤á¤¿¤éÁ°¸¡¤Ë¤¢¤Ã¤¿¾è¤ê¤ä¤¹¤µ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Á´Éô¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤Î½éÆü¤«¤é¡Ö¥Ú¥é¤òµÕ¤Ë¤·¤Æ¡¢Â¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²ó¤ê²á¤®¤Ï²ó¤ê²á¤®¤À¤±¤É¡¢°®¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÂçÉý¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡ÌÄÌç¤ÏÁ°²ó¡¢»²Àï¤·¤¿ºòÇ¯5·î13¡Á18Æü¤Î¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè4Àï¤ÇÍ½ÁªÆÍÇË¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Àá´Ö4¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£½øÈ×¤Çµ°Æ»½¤Àµ¤ËÀ®¸ù¤·¤¿º£²ó¤â¡¢Æ±ÍÍ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤ë¤«¡£2¹æÄú¤Î10R1²óÁö¤ê¤È¤Ê¤ë3ÆüÌÜ¤â¡¢ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£