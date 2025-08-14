森香澄、モテ芸人と車内で急接近！しかし…“謎の男”乱入のハプニング「最低な部分を見せてしまった」

令和のあざと女王・森香澄が、さまざまな企画に体を張って挑戦していく番組『森香澄の全部嘘テレビ』。

8月13日（水）に放送された同番組では、森香澄がYouTubeも人気の“あざと芸人”と車内で急接近する場面があった。

【映像】2人きりの車内で大接近！そこへ…森香澄の彼氏？元カレ？に遭遇のハプニング

同番組は、タイトル通り“全部嘘”のはずが、見ているうちに「森香澄なら本当かも…」と思うような虚実入り混じった展開がやみつきになる番組だ。

今回は番組おなじみのドライブデート企画で、池田直人（レインボー）が“引きのあるサムネ”を演出することに。しかし、まさかの事態に発展してしまう…。

企画中、「別に嘘でいいから引きあるサムネを作りたい」と漏らす池田に、森は「どういうこと？」と笑うも、池田は登録者数150万人超えの“YouTubeのプロ”。

「ほんま言うと『車内で森香澄とレインボー池田が大接近！』ぐらい」とのサムネイルを作りたいという池田の意見で、車を停めて実際に撮ってみることに。

「マジで演出な」「私が寄っていくってこと？近くない？」などと言葉を交わしながらお互い見つめ合う画を作ると、池田も「素晴らしい！」と絶賛するサムネイルが出来上がった。

そんな様子を撮っていると、そこへ突然「おい！香澄」と強面の男性が車の外から声を掛けてくる。

「お前何やってんだよ」とオラつく謎の男性は、森のことを「俺の女なんだよ」とアピール。どうやら彼氏か元カレという設定のようだ。

ここで過去のドライブデート企画と同じく、池田が突然のハプニングにどう対処するのかを見極めることに。

車から降りて男性と話をつけようとする池田は、「お兄さんみたいな人を香澄ちゃんが好きになると思われへん」「しょうもない恋愛すんなよ」など強気の説得を試みるものの、終始ガンを飛ばし続ける男性に「めっちゃ怖いっすね…」と弱気に。

途端に目をそらしながら「すみません、仕事なんで…変なサムネ撮ってすみません…」と謝罪する池田に対し、なおも「なんで偉そうに説教されてるんだよ」と詰め寄る男性。

すると今度は「大丈夫、お兄さんめっちゃかっこいいんで」「（森香澄は）めっちゃ仕事人間なんで、自分に必要ないと思った人間は切るタイプ」と急ハンドルを切る。

これに男性は「話してるといいヤツだから、女紹介してくれない？」と寄り添う姿勢を見せると、池田は「お金あります？めっちゃ結婚願望強い女の子知ってるんで！」と女性の紹介を約束してハプニングを回避した。

なんとか事なきを得て車に戻ってきた池田だったが、森が「仲良くなってなかった？」と聞くと、「森香澄を売って、別の女性紹介するで解決しました…」「ちゃんと最低な部分を見せてしまった」と反省していた。