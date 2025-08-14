「オール兵庫王座決定戦」（１４日、尼崎）

予選トップから優勝戦１号艇に座った吉川元浩（５２）＝兵庫・Ａ１・７９期＝がインから堂々と逃げて今年は３回目、通算では１０７回目となる優勝を６回目のオール兵庫制覇で飾った。２着には古結宏（兵庫）、３着は藤岡俊介（兵庫）が競り勝って、３連単は１８６０円と８番人気での決着となった。

兵庫トップの座はまだまだ譲らない。吉川が予選首位からのＶロードを突っ走り、オール兵庫は６回目、地元戦は３４回目の優勝を決めた。インからコンマ１２の全速Ｓを決めると、エッジの掛かった好旋回でバック先行。稲田、藤岡のオール兵庫優勝経験者、古結、高野、加藤と世代交代をうかがったＡ１勢を完封してみせた。

「もう譲ってもいいんですけどね」と笑ってみせた５２歳だがまだまだ選手としては充実の一途。「エンジンなりに出せた」と今節の５０号機は４月の初降ろしから使用１２節で優出すらなかったがきっちりと立て直してみせた。

次節はＳＧ・第７１回ボートレースメモリアル（２６〜３１日・若松）。尼崎代表として稲田とともに出場する。「暑くてぎりぎりでやっていますけど、若松は相性が良かったし、しっかり頑張ってきます」ときっぱり。兵庫ナンバーワンとして堂々とＳＧの舞台に乗り込んでいく。