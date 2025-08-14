通貨オプション　ボラティリティー　ドル円１週間は８．７％付近、まだ円高ヘッジ急がず　

　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　8.70　7.13　7.26　6.77
1MO　9.21　7.26　7.59　6.85
3MO　9.78　7.44　8.27　7.28
6MO　9.66　7.31　8.56　7.37
9MO　9.70　7.37　8.82　7.60
1YR　9.70　7.44　9.01　7.76

　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　7.72　7.28　7.49
1MO　8.06　7.89　7.59
3MO　8.97　8.65　7.96
6MO　9.29　8.87　7.94
9MO　9.64　9.19　8.05
1YR　9.84　9.41　8.13
東京時間16:38現在　参考値

　ロンドン序盤、円関連の短期ボラティリティーは引き続き低水準で推移している。スポット市場では円高が進行しているが、まだ円高ヘッジを急ぐ動きはみられていない。