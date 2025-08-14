通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間は８．７％付近、まだ円高ヘッジ急がず
通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間は８．７％付近、まだ円高ヘッジ急がず
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 8.70 7.13 7.26 6.77
1MO 9.21 7.26 7.59 6.85
3MO 9.78 7.44 8.27 7.28
6MO 9.66 7.31 8.56 7.37
9MO 9.70 7.37 8.82 7.60
1YR 9.70 7.44 9.01 7.76
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.72 7.28 7.49
1MO 8.06 7.89 7.59
3MO 8.97 8.65 7.96
6MO 9.29 8.87 7.94
9MO 9.64 9.19 8.05
1YR 9.84 9.41 8.13
東京時間16:38現在 参考値
ロンドン序盤、円関連の短期ボラティリティーは引き続き低水準で推移している。スポット市場では円高が進行しているが、まだ円高ヘッジを急ぐ動きはみられていない。
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 8.70 7.13 7.26 6.77
1MO 9.21 7.26 7.59 6.85
3MO 9.78 7.44 8.27 7.28
6MO 9.66 7.31 8.56 7.37
9MO 9.70 7.37 8.82 7.60
1YR 9.70 7.44 9.01 7.76
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.72 7.28 7.49
1MO 8.06 7.89 7.59
3MO 8.97 8.65 7.96
6MO 9.29 8.87 7.94
9MO 9.64 9.19 8.05
1YR 9.84 9.41 8.13
東京時間16:38現在 参考値
ロンドン序盤、円関連の短期ボラティリティーは引き続き低水準で推移している。スポット市場では円高が進行しているが、まだ円高ヘッジを急ぐ動きはみられていない。