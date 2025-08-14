【独自】「震えていた」「臆病になった」保護犬カフェから盗まれたチワワ…担当者が語る一部始終　犯行後盗んだ男が再訪し暴言か

東京・荒川区にある保護犬カフェ。

出迎えてくれたのは、2匹のチワワ、にこちゃんとナウくんです。

実はこの2匹、7月にある怖い目に遭っていました。

深夜に店に侵入した男によって連れ去られてしまったのです。

連れ去った人物は、しっかりとした足取りで警察車両に乗る男。

鈴木大輔容疑者（46）です。

鈴木容疑者は7月3日の深夜、保護犬カフェに侵入。

チワワ3匹を盗んだ疑いなどが持たれています。

鈴木容疑者はスタッフ出入り口から侵入し、柵2枚を倒して犬を連れ去ったといいます。

連れ去られたのはにこちゃん（6）、ナウくん（8）、まろちゃん（5）の3匹。

鈴木容疑者は、当時鍵がかかっていなかった店から1匹を連れ去りました。

しかし1匹は鈴木容疑者から逃げ出したため、再び店に戻り、さらに2匹を盗んだということです。

その後、鈴木容疑者は2匹を抱えてタクシーに乗り、都内のスナックに行ったということです。

盗まれたチワワ3匹は翌日無事に見つかりましたが、スタッフは「帰ってきてからは控えめになったというか臆病になった。怖かったと思うと話しました。

戻ってきた直後は震えていたといいます。

わんだん邸 南千住店・責任者：

うちに来る子たちが繁殖引退犬やブリーダー崩壊とか、どこも引き取ってくれないからお願いできないですかって来た子。

この保護犬カフェは、虐待などの飼育放棄や行き場をなくした犬らが保護され、新しい里親を探す場所。

盗まれた犬たちにはさらなるストレスがかかったことも予想されます。

さらに店によると、チワワが盗まれた約10日後に鈴木容疑者によく似た男が店にやってきて、こう言われたといいます。

わんだん邸 南千住店・責任者：

「クソ犬しかいねえじゃねえか」と自分の方を見て言ってきた。

スタッフ：

（私が）交番に行ってバッと逃げたのか、道路の真ん中で横になってて。

わんだん邸 南千住店・責任者：

本当に（容疑者に）似てた感じ。

店によると迷惑行為をした男は、警察に連れていかれたといいます。

わんだん邸 南千住店・責任者：

（施錠しておらず）自分が悪い部分があったので、相手ばっかりという部分もあれだが、考えられないとしか言えないし、今後絶対にないようにしようとだけは思った。

保護犬カフェでは、暗証番号と指紋認証の鍵をかけ、防犯カメラも設置し、防犯対策を強化したということです。