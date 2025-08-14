2025年上半期、文春オンラインで反響の大きかった記事を発表します。マネー部門の第1位は、こちら！（初公開日 2025/03/14）。

経営統合に向けた交渉が破談となった日産とホンダ。3月11日には、日産の内田社長ら執行役がほぼ総退陣する人事を決め、今後はホンダとの経営統合を再協議するかが焦点だ。



そもそも日産とホンダのこれまで交渉では何が起きていたのか。その背景について、井上久男氏の寄稿「日産鈍感力社長にいら立つホンダ暴れ馬社長」（文藝春秋2025年3月号）から一部紹介します。

安売りしないと売れない

日産の業績悪化が明らかになったのは11月7日だった。25年3月期決算の通期業績見通しで、最終利益を「未定」とし、事実上の下方修正をしたのだ。24年上半期の決算でも本業のもうけを示す営業利益が前年同期比90％減の329億円、最終利益が94％減の192億円にまで落ち込んだ。

この業績悪化は、構造的な問題に起因する。たとえば、日産が「ドル箱」とする北米での上半期の販売台数は前年同期比1％減にすぎない。しかし、北米地区での営業損益は2414億円の黒字から41億円の赤字に転落した。



記者会見する日産自動車の内田誠社長（左）ら（2月13日） ©時事通信社

日産ではカルロス・ゴーン氏がまだ経営トップに君臨していた10年代半ば以降、ゴーン氏がルノーと日産と三菱の3社の販売台数で「世界一の自動車連合」を目指すことを掲げ、インドやインドネシアなど新興国市場に新工場を建設。全世界で生産能力を増強したものの、消費者から評価される車作りが後回しになった結果、日産車は安売りしないと売れないブランドに転落した。

20年代初めは、コロナ禍や半導体不足で自動車メーカーの供給体制が整わなかったため、商品力がない日産車でも値引きなしで売れた。ところが各社の供給体制が整ってくると、消費者が選べるようになり、一気に日産車が売れなくなった。一部車種でローン金利を0％にするなど実質値引きをした結果、北米で赤字に転落したのだ。この現状を内田氏は「中核となる車種で期待した収益に届いていない。稼げる車がない」と説明した。

こうした事態を受けて、内田氏はグローバルで全社員の7％に当たる9000人、生産能力の20％をそれぞれ削減する（リストラして反転攻勢に出る）「ターンアラウンド計画」を示した。今後、構造改革費を特別損失として計上するため、「未定」とした最終損益は赤字に転落する可能性が高まった。

その後も、販売は持ち直す気配がないようで、「とうとう温厚な内田社長も11月の業績レビュー会議で、『なぜ台数が落ち続けるんだ』と声を荒げて周囲に八つ当たりしていた」（社内関係者）という。

12月23日の統合交渉入りの会見で三部氏が「経営統合を決めたわけではなく、これから議論を深めていく」と強調したのは、こうした日産側の事情があったからだ。

ホンダ自社株買いの覚悟

日経が報道した12月18日の日産株はストップ高になり、ホンダ株は下落した。これは株式市場が、経営統合は業績悪化の日産をホンダが救済するためと見たからだ。

統合交渉入りの発表と同時に、ホンダは最大で1兆1000億円、発行済株式数の約24％に当たる自社株買いを行うと発表。この額はネットキャッシュ（手元の現金から有利子負債を引いた額）の約3分の1に相当する。

「三部社長も自社株買いの規模には反対で、取締役会でも賛否両論が出たが、経営統合入りでさらに株価が下落することを恐れた藤村英司・最高財務責任者（CFO）が強く推し進めた」とホンダ関係者は話す。

この自社株買いでホンダ株は翌日に14％上昇。業績不振の日産救済というイメージによる株価下落防止と、その日産と統合してもホンダの財務状況は安泰と、世間や市場に示す大きな効果があった。

この巨額の自社株買いは、「結婚」に向けたホンダの覚悟と言える。日産もしっかりリストラをして覚悟を示せ、と迫っているのだ。

ところが、当の日産は内田氏のリーダーシップの欠如から迷走している。そもそも11月7日に公表したターンアラウンド計画で本当に日産は再生できるのか、との見方が日産社内外から出始めているのだ。

ある幹部は「社員9000人や生産能力20％の削減では足りない。製造部門や間接部門も人が余っている。全社員の30％に当たる4万人規模の削減が必要だ。99年にゴーン氏が主導した『リバイバルプラン』では14％に当たる2万1000人を削減したが、最低でもそれぐらい削減しないと、今の日産の生産状況では社員を養えない」と嘆く。

ゴーン氏が経営者としての晩年、無謀な拡大戦略に走った結果、日産の生産能力は18年に720万台にまで膨らんだ。これを20年4月から24年3月までの事業構造改革計画「日産NEXT」などにより現在は約500万台にまで削減。しかし、24年度の実際の生産は320万台にとどまり、生産設備の4割ほどが余っている。

（井上 久男／文藝春秋 2025年3月号）