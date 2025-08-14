森永乳業は、世界No.1のティーブランド（出典 ユーロモニターインターナショナル調べ：お茶および茶系飲料の合算カテゴリーにおける総小売販売金額シェア（2024年））「リプトン」から、「リプトン 塩バニラミルクティー」を8月19日から沖縄を除く全国で期間限定発売する。

「リプトン 塩バニラミルクティー」は、世界の茶の専門家「リプトン」が厳選した茶葉を100％使用したバニラが香るミルクティー。フランス産ロレーヌ岩塩を使用し、夏向けの味わいにした。パッケージも夏らしいさわやかな水色に、アイスをイメージしたゆるキャラが「いい塩加減〜」とつぶやく姿が印象的なデザインになっている。

ぜひ暑い夏の日に飲用してもらい、心も体もリフレッシュしてほしい考え。

商品特長は、世界の茶の専門家リプトンが厳選した香り味わい豊かな茶葉を使用した紅茶に、芳醇なバニラが香るミルクティーとのこと。フランス産ロレーヌ岩塩を加えることで、絶妙な塩加減に仕上げた。夏らしい水色と、アイスをイメージしたゆるキャラが印象的なパッケージとなっている。

［小売価格］184円（税別）

［発売日］8月19日（火）

森永乳業＝https://www.morinagamilk.co.jp