¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤ÎÉã¿Æ¤¬¿´Â¡¤Î¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¼ê½Ñ¤ò£µ¤«½ê¤Ë¼õ¤±Ìµ»öÀ®¸ù¡áÊÆÊóÆ»
¡¡¥Æ¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¤ÎÉã¿Æ¥¹¥³¥Ã¥È¤µ¤ó¤¬¿´Â¡¤Î£µ¤«½ê¤Î¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¼ê½Ñ¤ËÀ®¸ù¤·¡¢Ìµ»öÂà±¡¤·¤¿¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ô£Í£Ú¡×¤¬£±£³Æü¡¢Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥Æ¥¤¥é¡¼¤Ï£±£²Æü¤ËÎø¿Í¤Î£Î£Æ£Ì¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¥È¥é¥ô¥£¥¹¡¦¥±¥ë¥·¡¼¤È¤½¤Î·»¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥Ï¥¤¥Ä¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢Éã¿Æ¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤¬ÎÉ¹¥¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥Æ¥¤¥é¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¤µ¤ó¤Ïº£·î½é½Ü¤Ë°ÂÀÅ»þ¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¥Æ¥¹¥È¤Î¸å¡¢¿´Â¡¤Ë£µ¤Ä¤ÎÊÄºÉ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢°å»Õ¤ÏÍâÆü¤Ë¼ê½Ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥¹¥³¥Ã¥È¤µ¤ó¤Ï²ÈÂ²¤¬Î©¤Á²ñ¤¦É¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥Æ¥¤¥é¡¼¤ÈÊì¿Æ¡¢Äï¤ÏµÞ¤¤¤ÇÉã¿Æ¤Î¸µ¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Æ¥¤¥é¡¼¤Ï¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¤µ¤ó¤¬¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢£³¿Í¤¬¸òÂå¤Ç½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥¹¥³¥Ã¥È¤µ¤ó¤¬ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤·¤¿¤È¤¡¢µ¡·ù¤ÏºÇ¹â¤Ç¶¥Áè¿´¤Î¶¯¤¤²ÈÄí¤Ç°é¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥¸¥ç¡¼¥¯¤òÈô¤Ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Èà½÷¤Ï¡¢Éã¿Æ¤¬²óÉü¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢¤³¤Î²Æ¤Ë¤Ï¥·¥ã¥ï¡¼¥Á¥§¥¢¤äÊâ¹Ô´ï¤òºî¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢Éã¿Æ¤ÈÆ±µï¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥Æ¥¤¥é¡¼¤¬»Ò¶¡¤Îº¢¡¢Éã¿Æ¤¬¤ª¤â¤Á¤ã¤ä¥Ö¥é¥ó¥³¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿º¢¤È¤ÏµÕ¤Î¤³¤È¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Îø¿Í¤Î¥È¥é¥ô¥£¥¹¤ÏºÇ¶á¥¹¥³¥Ã¥È¤µ¤ó¤È²á¤´¤·¤¿¤¬¡¢£·£µ¡ó¤Î¾õÂÖ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥¹¥³¥Ã¥È¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤Ë¸µµ¤¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¥Æ¥¤¥é¡¼¤ÏºÇ¶á¡¢Êì¿Æ¤¬É¨´ØÀáÃÖ´¹¼ê½Ñ¤Î¼ê½Ñ¤â¹Ô¤¤À®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¡¢º£Ç¯¤Î²Æ¤Ï¡Ö¿Æ¤Î¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥É¤Î²Æ¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤ë¤¯¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£½©È¯ÇäÍ½Äê¤Î¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¥¶¡¦¥é¥¤¥Õ¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¢¡¦¥·¥ç¡¼¥¬¡¼¥ë¡×¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥Æ¥¤¥é¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Éã¿Æ¤Î²óÉü¤Ï²¿¤è¤ê¤ÎÏ¯Êó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£