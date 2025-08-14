岡山県高梁市成羽美術館で開催中の、映画スター“オードリー・ヘプバーン”をテーマにした写真展。その見どころをシリーズでお伝えします。今回は、撮影の裏側を映した貴重な写真を紹介します。

【写真を見る】高梁市成羽美術館で開催中の写真展「AUDREY in Cinema」 撮影の裏側を映した貴重な写真も【岡山】

映画「パリの恋人」や「麗しのサブリナ」などで知られる、オードリー・ヘプバーン。出演した20本の映画をテーマに開かれている写真展「AUDREY in Cinema」です。

こちら【画像③】は、ハリウッドデビュー作「ローマの休日」の撮影の合間を映した、オフショットです。

（高梁市成羽美術館 広報担当 難波妙子さん）

「後ろに男性が1人いると思うんですが、この男性は監督のウィリアム・ワイラーです。撮影の合間に監督たちとみんなで笑い合っている写真。映画の1ショットはもちろんあるんですが、オフショットもたくさん散りばめられているので、ぜひご覧ください」

このほか、メイクを直している瞬間【画像④】や脚本を読み込んでいる姿を捉えたものなど、貴重な写真が数多く展示されています。

（高梁市成羽美術館 広報担当 難波妙子さん）

「オードリーを知らない若い世代の人も、あらためてオードリー・ヘプバーンという一人の女性がいたんだよということ、魅力を見つけていただきたい」

写真展「AUDREY in Cinema」は、高梁市成羽美術館で今月（8月）31日まで開かれています。