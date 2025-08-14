戦後80年の節目を迎えた今夏、スタジオジブリの映画『火垂るの墓』（1988年、高畑勲監督）が、国内で初めてネット配信を開始した。実在の航空機設計者・堀越二郎をモデルにした主人公が登場する『風立ちぬ』（2013年、宮崎駿監督）もまた、戦争を扱ったジブリ作品として知られている。

映画『風立ちぬ』より © 2013 Hayao Miyazaki／Studio Ghibli, NDHDMTK

様々な議論を呼んだ、戦争協力者でもある主人公・二郎の在り方

映画『風立ちぬ』が公開されると、兵器の設計技師という点で戦争協力者でもある二郎が、自分の仕事に葛藤を見せないという点は様々な議論を呼んだ。例えばベネチア国際映画祭でコンペティション部門の審査員を務めた音楽家の坂本龍一は、審査の様子などについてこう語っている。

〈「イタリアの飛行機設計家の登場などが好感を集めた一方、主人公がつくった戦闘機がアジアの人々を殺したり、若い兵隊が戦争で犠牲になったりしたという視点が欠けていたのが気になった。中には非常にナショナリスティック（国家主義的）な映画と受け取った人もおり、意見は二つに分かれた」（朝日新聞2013年10月18日付夕刊）〉

また毎日新聞は2013年8月21日夕刊「賛否両論『風立ちぬ』『感動』×『違和感』 キーワードは『ピラミッド』」で、以下のような意見を紹介している。

〈「メディアジャーナリストの渡辺真由子さん（38）は「宮崎監督のエゴの押しつけという印象を持ち、違和感と後味の悪さが残りました』と辛辣だ。『戦争を肯定する映画ではありませんが』と前置きしつつも『銃や兵器は権力の象徴、破壊や暴力をもたらすものです。二郎はそんな戦闘機の開発に夢を見る。それを描くことに反対ではありませんが、二郎の苦悩を描ききれていないようで疑問を感じます』と手厳しい」〉

こうした批判に対して宮崎監督は取材の中で以下のように答えている。

批判に対して、宮崎監督はどう答えたのか

〈「無論、堀越二郎も一人の日本国民としての戦争責任は背負っていますが、一人の技術者が歴史全体に責任を持つ必要はない。責任を問うのはくだらない、と思います」 「曽根さん（引用者注：堀越二郎を補佐した技術者の曽根嘉年）の『作るんじゃなかった』という気持ちは分かりますが、作らなかったら、もっとつまらない人生だったと思います。映画の中でも言いましたが、飛行機は『美しくも呪われた夢』です。作りたかったものを作って、呪われ、傷を負う。でも、後になって曽根さんは『仕方がなかった』と思ったに違いないんです。そうやって、時代の中で精いっぱい生きた方がいい。これが良くてこれが悪いなんて、時代の中では誰も偉そうに言えないんですから」（どちらも朝日新聞2013年7月20日付朝刊）〉

この違和感の表明と宮崎の反論のすれ違いは、前者が、二郎の仕事について、作中である種の社会的評価が下されているべきだと考えているところから生まれている。しかも、その評価の基準は「記憶」の時代にふさわしい戦後的価値であることが前提になっている。

「その時代に生きた人間を描く」という姿勢

しかし、宮崎はそのようには考えていない。戦場で飛ぶことのなかった逆ガルウィングの九試単座戦闘機と戦場に行ったきり帰ってこなかった零式艦上戦闘機。映画の中の設計者としての二郎の人生は、その二機を作れたことがすべてで、社会的評価は関係ない。宮崎の言う「時代の中で精いっぱい生きた方がいい」という主張は、司馬遼太郎が『坂の上の雲』一巻のあとがきで記した「（秋山兄弟は）この時代のごく平均的な一員としてこの時代人らしくふるまったにすぎない」という一文と通底しあって、「その時代に生きた人間を描く」という姿勢を明確にしている。

それは「日本の戦争」についてというより、諸外国が国家が近代化する過程で帝国主義が台頭する以上、戦争は避けられなかったという、もっと枠組みの大きな話だ。そんな大きな枠組みの中で「時代の平均的な一員」の人生を描くときに、そこに現代の価値観での裁断や、それに対するエクスキューズのような苦悩を描くことは不要と宮崎は考えているのだ。その代わりカプローニに「飛行機は美しく呪われた夢だ」という言葉で、二郎の仕事を総括させているのである。

『風立ちぬ』の描く「人は時代の中で精一杯生きることしかできない」という内容は確かに一面の真実である。ただそれは危うさも孕んでいる。

「時代の中で精一杯生きる」と「一生懸命生きているつもりが時代に流されている」

例えば映画監督の伊丹万作は「戦争責任者の問題」の中で「だまされたものの罪は、ただ単にだまされたという事実そのものの中にあるのではなく、あんなにも造作なくだまされるほど批判力を失い、思考力を失い、信念を失い、家畜的な盲従に自己の一切をゆだねるようになつてしまつていた国民全体の文化的無気力、無自覚、無反省、無責任などが悪の本体なのである」と記した。これもまた「時代の中で精一杯生きる」ことの一断面である。表層的に「時代の中で精一杯生きる」を肯定してしまうと、この陥穽に足をとられてしまう。これはハンナ・アーレントが『エルサレムのアイヒマン』（みすず書房）で指摘した、「命令に従っただけ」と非人道的行為を行ってしまう「凡庸な悪」の問題にも通じる。

「時代の中で精一杯生きる」ということと「一生懸命生きているつもりが時代に流されている」の間にはどのような境界線があるのか。

『風立ちぬ』では「時代」という枠組みと、二郎の“芸術家”としての「業」を強調したことで、その境界線が見えなくなっている。『パトレイバー2』がリアリストであることを強調して、その先にある政治性に触れなかったように、『風立ちぬ』もまた作品の主題が強調されることで、別の側面が見えなくなっている。映画としてはそれでよいが、現代に生きて時代を作っている各個人が時代から逃れえないという形で、自分を免罪してしまうロジックと紙一重であることは、意識する必要がある。

この「当時を生きた人間を、現在の価値観に照らし合わせて“正しく”描いていいかどうか」という問題は『この世界の片隅に』の内容にも関わってくる。

（藤津 亮太／Webオリジナル（外部転載））