¡¡³ÚÅ·¡¦ÀõÂ¼±ÉÅÍÆâÌî¼ê¤¬£±£´Æü¡¢½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤¿¡££±£³Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Êµþ¥»¥é£Ä¡Ë¤Ë¤Ï£¸ÈÖ¡¦°ìÎÝ¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤â¡¢£´ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç£¹¡¢£±£°Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡Ê¥Ù¥ë¡¼¥Ê£Ä¡Ë¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤«¤é³°¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢£±£±Æü¤Î»î¹ç¤Ï¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤â½Ð¾ìµ¡²ñ¤Ê¤·¡££±£³Æü¤Î»î¹ç¤¬£´»î¹ç¤Ö¤ê¤Î½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿¡£ÂÎÄ´ÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÏÊ¿À®À¸¤Þ¤ì¤Ç½é¤Î£²£°£°£°ËÜ°ÂÂÇ¤Ê¤ÉÀáÌÜ¤ÎµÏ¿¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Ä´»Ò¤¬¾å¤¬¤é¤º¡¢£··î£·Æü¤ËºÆÄ´À°¤Ç¤Ï£±£³Ç¯¤Ö¤ê¤Ë£²·³Íî¤Á¡£Ìó£±¤«·î¤ò¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç²á¤´¤·¤Æ£¸·î£µÆü¤ËºÆ¾º³Ê¤·¡¢¡ÖÍî¤Á¤¿¤È¤¤è¤ê¤â¾õÂÖ¤ò¾å¤²¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Éüµ¢¸å¤â£´»î¹ç¤Ç£±£´ÂÇ¿ô£±°ÂÂÇ¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£