〈「主人公がつくった戦闘機が人々を殺した」と…映画『風立ちぬ』が呼んだ“賛否”のゆくえ〉から続く

今夏、全国の映画館で2016年の映画『この世界の片隅に』（片渕須直監督）が期間限定でリバイバル上映されている。こうの史代氏による同名漫画が原作だが、映画ではあるシーンに大きな変更がなされている。その理由とは？

【画像】「透明感がすごい…」主人公・すずの声を演じた女優

アニメ評論家・藤津亮太氏による『アニメと戦争』（日本評論社、2021年）より一部を抜粋して紹介する。（全2回の2回目／はじめから読む）

◆◆◆



終戦80年の今年は、主人公「すず」がちょうど100歳を迎える節目でもある（映画『この世界の片隅に』公式Xより）

映画で大きく変更された“モノローグ”

『この世界の片隅に』は基本的に原作をできる限りそのままに制作しているが、大きな変更点のひとつに、クライマックスにおけるすずの台詞の扱いがある。空襲で右手を失ったすずが、玉音放送を聞いた後の台詞だ。

すずはまず「そんなん覚悟のうえじゃないんかね？ 最後のひとりまで戦うんじゃなかったんかね？」「いまここへまだ5人も居るのに！ まだ左手も両足も残っとるのに！！」「うちはこんなん納得出来ん！！！」と感情を爆発させる。ここまでは原作も映画も、言い回しの違いはあれど、意味に大差はない。変更されているのは、その後、家の裏の段々畑に行ってからのモノローグである。

原作のモノローグはこうだ。

「飛び去ってゆく／この国から正義が飛び去ってゆく／…………………ああ／暴力で従えとったいう事か／じゃけえ暴力に屈するいう事かね／それがこの国の正体かね／うちも知らんまま死にたかったなぁ……」

「ああ」と息を漏らすところでは、民家から太極旗が掲げられているコマが入っている。ただし、それをすずが目にしたかどうかは、コマ運びからはしかとわからない。

シーンの構成からするとすずは山側を見ているのに対し、旗が掲げられる民家は海側にある。また、太極旗がコマ右側に描かれており、次のコマですずはコマ左側のほうを見ており、見るものと見られるものという関係にあるようには見えない。

暴力に暴力で報いられたのだ、という感触

すずはここで、日本がアジアの各地を占領していた内実を直感的に理解している。端的にいえば「やったからやりかえされた」、暴力に暴力で報いられたのだ、というのが彼女の得た感触だった。1925年（大正14年）生まれのすずにとって、日本が戦争をしているというのは日常だった。1931年（昭和6年）の満州事変、1937年（昭和12年）の日中戦争開始、そして1941年（昭和16年）の太平洋戦争開始。戦争とともに成長してきたといってもいい。

あまりに当たり前に思っていたことが、「やったからやりかえされた」という形でその根拠を奪われ、その瞬間、国民に命じる内容すら180度変わってしまう。そんな虚構の上に自分の日常がのっていたとは……というショックがすずを襲ったのである。

ここで大事なのは、すずはあくまで直感で理解したのであって、太極旗を見て気づいた、という因果関係を作品は示していない、という点だ。すずのいう「暴力」が日本のアジア侵略を含むことは、太極旗とすずの言葉に同時に接することになる「現代の観客」だけが具体的に意識できるものになっているのである。

「海の向こうから来たお米、大豆、そんなもんでできてるんじゃなぁ、うちは」

一方、映画のモノローグはこうなっている。

「飛び去っていく。うちらのこれまでが。それでいいと思ってきたものが。だから、我慢しようと思ってきたその理由が。……ああ、海の向こうから来たお米、大豆、そんなもんでできてるんじゃなぁ、うちは。じゃけえ、暴力にも屈せんとならんのかね。ああ、何も考えん、ボーッとしたうちのまま死にたかったなぁ……」

こちらではすずは、暴力に屈した理由を、直接的に日本の侵略と結びつけていない。片渕はこの変更の理由について、様々なところで答えているが、ここでは2019年11月30日に、テアトル新宿で行われた映画評論家、町山智浩とのトークから引用してみよう。

〈それまでのすずさん自身が、朝鮮の方に暴力を振るっている場面があったか？というと無いんですよ。そういうところを彼女は目撃もしていない。なのに、すずさんが突然そんなことを言っても、拳を振り上げて戦争反対と言っている姿勢とあまり変わらなくなっちゃうような気がして。僕はもっとすずさんが実感できるもので、自分たちが振るった暴力のことを認識するべきだと思ったんですね。 彼女は毎日食卓を整える主婦なので、食べ物がどこから来ていたのかということを知っている立場なんです。だから自分たちがやってきたものを、食べるものを通して本当に根拠のあることとして言えるのではないかなと思ったんです。それと、できるだけ今回の映画では、現代の我々から見た理念みたいなものを、すずさんの上に重ねないようにしようと思ったので、そういう意味でも、彼女は当時の食べていたものから、自分たち行ったことが身にみてしまうとう(ママ)ことにしたかったんです。 ――「『この世界の片隅に』公式facebook」〉

映画のすずを、原作が描いた“気づき”に至らせるために

片渕のこの回答のポイントは二つある。

ひとつは、すずに「現代から見た理念を重ねない」という点だ。先述した通り、本作はディテールからその世界＝時代を作り出し、そこに観客を立ち会わせようとしていた作品だ。その場合、現代的な視点ですずが戦争を語るという振る舞いは、映画の狙いと合致しない。“ぼーっとしたところ”のあるすずが、戦中のインテリのように、ある種の当然の帰結として敗戦を受け止めるのは難しい。

そこを前提にした上で、映画のすずを、原作が描いた“気づき”に至らせるには、すずの生活実感を通じて描くのが一番であろう、という判断である。原作よりも、より「時代の中の個人」という立場を意識した変更といえる。

（藤津 亮太／Webオリジナル（外部転載））