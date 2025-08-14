TBS NEWS DIG Powered by JNN

¥ì¥Ð¡¼¤ò°ú¤¯¤È¥¢¡¼¥à¤¬¾å²¼¤ËÆ°¤­¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¥é¥¤¥È¤¬ÅÀÅô¡£¤³¤Á¤é¤Î¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥Û¥ó¥â¥Î¡×¤Ê¥·¥ç¥Ù¥ë¥«¡¼¡£º£¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤ï¤±¤¬¡Ä

¡Ö¤¹¤´¡ª¥À¥ó¥Ü¡¼¥ë¤Çºî¤Ã¤¿¤Î¡©¡×
¡Ö¹©ºî¤Î¥ì¥Ù¥ëÄ¶¤¨¤Æ¿¦¿Í¡×

¤½¤¦¡¢¼Â¤Ï¥À¥ó¥Ü¡¼¥ë¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£

¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¤É¤³¤Ø¤Ç¤â¹Ô¤±¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤ÊÈâ¤Ë¡¢»ý¤Á¼êÉôÊ¬¤ò²ó¤¹¤È½Ð¤Æ¤¯¤ë¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤Þ¤Ç¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥À¥ó¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤¹¤è¡ª

À½ºî²áÄø¤ò¤Î¤¾¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥À¥ó¥Ü¡¼¥ë¤ä¸ü»æ¡¢ÀÜÃåºÞ¤Ê¤É¤ò¤Ä¤«¤Ã¤Æ¼êºî¶È¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¼ê´Ö²Ë¤«¤±¤¿ºîÉÊ¤Ë¤ªÂ¹¤µ¤ó¤â¤³¤ÎÉ½¾ð¡£¼¡¤Ï¤É¤ó¤ÊºîÉÊ¤¬¤Ç¤­¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£