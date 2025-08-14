BTSとTXTに続くBIGHIT MUSICのニューカマー、CORTISのSNSに爆発的反響

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BTSとTOMORROW X TOGETHERに続くBIGHIT MUSICの新人、CORTISのTikTokアカウントが、アカウント開設からわずか6日後の8月13日午後5時頃に100万フォロワーを突破。オープン直後の3日間はメンバーの顔が公開されなかったにも関わらず、BIGHIT MUSIC新人への期待がフォロワー数の増加を後押しし、 爆発的な反響を得ている。

■イントロ曲「GO!」のOfficial MVが大きな話題に

TikTokのフォロワー数は11日から12日にかけて、デビュー作品のイントロ曲「GO!」のOfficial MVとConceptual Performance Filmの公開を基点に急激に増加。10日時点でフォロワーが40万人だったことを踏まえると、わずか3日で約150パーセント増えたことになる。これはメンバー全員が制作に参加した音楽・振付・映像でグローバルユーザーを魅了したということを示している。

CORTISの公式TikTokアカウントは14日正午基準で累積いいね数が1,240万件を記録。コメント欄に、様々な国と地域の言語が並んでいることから、世界的な関心の高さが伺える。

CORTISはデビューを控えてショートフォームを積極的に活用して国内外のユーザーと交流。ダンスチャレンジはもちろん、メンバーが制作した「ロゴサウンド」と楽曲制作の舞台裏を映した動画も注目を集めている。グループの主要コンテンツを共同クリエイトする「ヤングクリエイタークルー」の特徴が生かされた映像から目が離せない。

なお、イントロ曲「GO!」のOfficial MVは、YouTubeのチャートによると、14日正午基準で韓国、米国、カナダ、英国など計11ヵ国と地域の人気急上昇ミュージックビデオ「トップ30」にランクイン。公開から3日以上が経過しても、根強い人気を保っている。

■リードシングル「What You Want」のリリース日を盛り込んだ映像にも大反響

CORTISは8月18日18時にタイトル曲「What You Want」をリリース、いよいよデビューを果たす。彼らは14日正午、グループ公式YouTubeチャンネルにタイトル曲のリリース日を盛り込んだ『Lead Single Release Date』映像を公開し、期待を高めている。

(P)&(C)BIGHIT MUSIC

■リリース情報

2025.08.18 ON SALE

DIGITAL SINGLE「What You Want」

2025.09.09 ON SALE ※日本お届け日

EP『COLOR OUTSIDE THE LINES』

※韓国発売日 2025.09.08

